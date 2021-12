Volkswagen utilizzerà litio ‘CO2 free’ per le sue batterie

Il Gruppo Volkswagen ha annunciato una nuova partnership per la fornitura di idrossido di litio estratto con metodi ecologici che azzerano la produzione di CO2, grazie all’utilizzo di energia geotermica. Si tratta di un passo molto importante per un colosso come Volkswagen, che nei prossimi anni punta ad arricchire la propria offerta di veicoli elettrici.

L’accordo, stretto con la società Vulcan Group, prevede la fornitura di litio estratto nel sud-ovest della Germania, lungo il fiume Reno. La vicinanza geografica rende questo fornitore ancor più interessante per Volkswagen, che punta a utilizzare questo litio estratto con metodi ecologici per la sua produzione interna di celle batteria da utilizzare sulle auto a zero emissioni del gruppo. A tal proposito, Volkswagen si è impegnata a realizzare 6 fabbriche di batterie in Europa, e punta a una produzione annua di 240GWh entro il 2030.

L’accordo stretto con il Vulcan Group è solo uno dei tanti accordi che Volkswagen sta raggiungendo con fornitori esterni, al fine di rafforzare le proprie capacità e conoscenze in merito alle tecnologie necessarie a produrre batterie ad alte prestazioni; tra gli altri accordi, segnaliamo quello stretto con Umicore, una società specializzata nella produzione di catodi che saranno utilizzati nelle fabbriche europee.

L’accordo prenderà effettivamente vita nel 2025, quando la fabbrica Volkswagen di Salzgitter inizierà la produzione di batterie, puntando inizialmente a 20GWh all’anno, destinati a salire fino a 160GWh entro il 2030, una quantità che secondo Volkswagen sarà sufficiente ad alimentare 2.2 milioni di auto elettriche.

Infine, Volkswagen guarda anche al futuro, e ha stretto un accordo con la società americana 24M, nata da un progetto iniziato al MIT, che sta progettando batterie semi-solide al fine di semplificare il processo di produzione e ridurre la quantità di materiali utilizzati.

L’impegno di Volkswagen nel campo della mobilità elettrica è ormai evidente, la strada è segnata e il colosso di Wolfsburg vuole continuare a dominare il mercato.