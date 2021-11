Volvo Concept Recharge, le auto del futuro devono essere sostenibili

Volvo torna a mostrare il suo Concept Recharge per riaprire il discorso su un futuro sostenibile, anche per quanto riguarda la produzione di automobili. Il brand di origine svedese punta a diventare completamente elettrico entro il 2030, e vuole approfittare di questa radicale transizione per modificare il suo modo di operare e produrre, diventando più sostenibile e attenta.

“Efficienza” è il termine chiave su cui basarsi per il futuro, con il Concept Recharge che ci racconta diversi modi per essere efficienti e sostenibili:

“Stiamo entrando nell’era delle auto elettriche, e l’autonomia chilometrica è uno dei punti chiave di questa transizione. Il modo più semplice per aumentare l’autonomia potrebbe sembrare quello di aggiungere batterie, ma aggiungere batterie aumenta il peso e aumenta nettamente anche l’impatto sull’ambiente. Per migliorare l’autonomia dell’auto bisogna quindi lavorare sull’efficienza nei consumi: grazie a Concept Recharge stiamo studiando diversi modi con cui far coesistere le necessità di efficienza, con il desiderio di avere più spazio all’interno della propria auto.”

Volvo Concept Recharge

Il modo principale per migliorare l’efficienza sulle auto elettriche è quello di lavorare sull’aerodinamica: non a caso Concept Recharge può vantare diverse soluzioni aerodinamiche all’avanguardia, come i nuovi cerchi in lega, un tetto più basso e una coda con un taglio netto e verticale, tutti dettagli che permettono a un’auto elettrica di percorrere più strada con una sola carica. Anche le gomme sono particolari: si tratta di un set di pneumatici realizzati appositamente da Pirelli senza l’utilizzo di oli minerali, utilizzando invece il 94% di materiali riciclati e rinnovabili, come la gomma naturale, bioresine e silice biologico.

Volvo Concept Recharge

Non ci si poteva però dimenticare degli interni, quasi interamente realizzati con materiali sostenibili, sia naturali sia riciclati. Tra questi abbiamo lana di provenienza certificata svedese, e materiali plastici realizzati con fibre di lino.

Per il momento Volvo non ha rilasciato specifiche sul motore, ma del resto si tratta di un concept e non di un veicolo direttamente destinato alla produzione: tutti gli studi e i progetti realizzati grazie a Concept Recharge aiuteranno Volvo nella sua transizione ad azienda ecosostenibile e circolare entro il 2040.