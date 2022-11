Volvo Trucks ha consegnato i suoi primi camion elettrici realizzati in acciaio fossil-free ad alcune importanti società di trasporti, tra cui Amazon. Da diversi mesi l’azienda porta avanti le sue strategie di produzione puntando alle emissioni zero: attualmente, infatti, circa il 30% dei materiali di un nuovo camion Volvo proviene da materiali riciclati e fino al 90% può essere riciclato al termine del suo ciclo di vita.

Non a caso, Volvo si contraddistingue per essere il primo produttore di veicoli al mondo ad utilizzare acciaio privo di combustibili fossili. Nello specifico, l’acciaio utilizzato per la realizzazione dei camion è prodotto dall’azienda siderurgica svedese SSAB e viene realizzato attraverso una tecnologia del tutto innovativa che fa uso di idrogeno ed elettricità senza combustibili fossili.

La decisione di realizzare veicoli in acciaio fossil-free conferma la volontà della Casa svedese di ridurre significativamente l’impatto dei processi produttivi sull’ambiente e, conseguentemente, l’obiettivo di diventare una filiera a zero emissioni. Non dimentichiamo che l’azienda intende rispettare l’accordo di Parigi sul cambiamento climatico e raggiungere zero emissioni nette di gas serra nell’intera filiera entro il 2040.

Grandi colossi come Amazon, DFDS e l’azienda di trasporti Unilever sono tra i clienti che adotteranno camion con acciaio privo di combustibili fossili.

In Amazon abbiamo intrapreso un percorso volto ad azzerare, entro il 2040, le emissioni di carbonio prodotte durante tutte le nostre operazioni. Affinché questa transizione possa avverarsi, abbiamo bisogno di partner come Volvo, afferma Andreas Marschner, Vice President Transportation Services Europe di Amazon.

A commentare l’iniziativa anche Niklas Andersson, EVP di DFDS Logistics Division che ha dichiarato: