Come molte case automobilistiche, Volvo è determinata ad abbandonare il motore a combustione e passare di conseguenza alle soluzioni elettriche; la gamma al momento prevede solo i modelli a batteria C40 e XC40 Recharge, qui la nostra prova, ma si tratta di un piccolo assaggio. La casa automobilistico svedese ha promesso, infatti, di introdurre in futuro diverse auto a batteria.

Nell’attesa della completa elettrificazione, Volvo ha inaugurato nella sede americana situata nel New Jersey una nuova struttura tecnica e di formazione, che vanta un’officina e un’aula in cui i tecnici verranno formati sulle tecniche di assistenza per i nuovi modelli, come i veicoli elettrici e i modelli ibridi plug-in. In aggiunta, l’edificio subirà importanti modifiche per ricevere la certificazione LEED Gold, un accreditamento conferito a efficienti “edifici ecologici a basso costo”, grazie anche all’installazione di un sistema di pannelli solari da 15 kW.

Il CEO di Volvo Car USA, Anders Gustafsson, ha affermato che “la nuova struttura ancorata alla sostenibilità formerà ulteriormente i rivenditori e i tecnici dell’assistenza di tutta la regione sul nostro futuro elettrificato“. Il marchio Volvo ha un forte legame con lo stato del New Jersey, in quanto è dove è nata la prima sede locale della casa automobilistica svedese che vanta, ora, 340 dipendenti.

Volvo si augura di diventare una casa automobilistica completamente elettrica entro il 2030, un piano che la renderà una delle prime case automobilistiche a farlo. In preparazione a questo, l’azienda sta stringendo partnership importanti per incentivare il passaggio all’elettrificazione, installando sia colonnine standard con cavo, sia soluzioni wireless, simili a quelle in via di sperimentazione sulla Brebemi, in via prototipale a Göteborg. In aggiunta nel nostro Bel Paese, ad esempio, è nato ormai da diversi mesi il servizio ELEC3City che consente di noleggiare un’elettrica per un tempo prestabilito.