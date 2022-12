La Volvo EX30 sarà prodotta in Cina. A dare la conferma e a rivelare alcuni dettagli del nuovo progetto della casa automobilistica svedese è l’amministratore delegato Jim Rowan. Secondo quanto dichiarato, si tratterà di un SUV di piccole dimensioni che andrà a posizionarsi sotto l’attuale XC40. Debutto previsto per il 2023.

Proprio in occasione della presentazione della EX90, è stata svelata la sagoma di un piccolo SUV accompagnato dalla scritta 2023. Nessun riferimento alle specifiche tecniche, però, da parte di Jim Rowan anche se sappiamo che il piccolo SUV sarà prodotto in Cina dal produttore Geely sulla base dell’architettura SEA. Tuttavia, la nuova Volvo EX30 condividerà alcune caratteristiche con la Smart #1.

Non a caso, il debutto del veicolo nel corso del 2023 andrà ad ottimizzare i piani del marchio svedese permettendo, dunque, di ampliare la propria gamma di veicoli e conquistare conseguentemente un maggior numero di clienti.

Nonostante non ci sia ufficialità per quanto riguarda il costo, il nuovo modello dovrebbe essere offerto ad un prezzo inferiore rispetto alla XC40 Recharge elettrica, venduta in Italia a poco più di 50.000 euro. Come dichiara Rowan, proporre il SUV EX30 con batterie di capacità differente permetterà ai futuri acquirenti di scegliere l’auto più adatta alle esigenze di ciascuno ma, soprattutto, ai diversi budget di utenti. Il nuovo modello sarà, inoltre, offerto anche con abbonamento “Care by Volvo” con un impegno minimo di tre mesi.

La casa automobilistica Volvo sembrerebbe puntare sul nuovo SUV per arrivare nel 2025 a un totale di ben 1,2 milioni di vendite in tutto il mondo, un numero che rappresenterebbe il 70% in più rispetto alle circa 700.000 del 2021. Come dichiarato da Rowan, Volvo avrebbe anche intenzione di abbassare l’età media dei suoi clienti, attirando acquirenti sempre più giovani proprio con la EX30.

Per conoscere le caratteristiche che andranno a contraddistinguere il nuovo veicolo della casa automobilistica di Göteborg non ci resta che attendere nuove notizie ufficiali.