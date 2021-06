Volvo, in America il primo impianto dedicato alle auto elettriche

Nel corso di una recente intervista il CEO di Volvo, Håkan Samuelsson, ha ufficializzato che lo stabilimento di Ridgeville sarà il primo del marchio destinato a produrre esclusivamente veicoli elettrici e batterie. Non dimentichiamo, infatti, che Volvo Cars ha deciso di rafforzare il suo ruolo nell’elettrificazione con una nuova mossa decisamente strategica: a partire dal 2030, la casa automobilistica svedese venderà solamente auto a propulsione elettrica.

L’ormai avviata transizione, che porterà pian piano il produttore di Göteborg alla realizzazione di auto puramente elettriche, si inserisce inevitabilmente nell’ambizioso piano climatico. Non a caso, Volvo intende ridurre drasticamente l’impronta delle emissioni di CO2 lungo l’intero ciclo di vita di ogni suo modello.

Per restare competitivi abbiamo bisogno di una crescita fruttuosa. Anziché investire in un settore in declino, preferiamo farlo nel futuro, e quindi nelle auto elettriche e nel commercio online. Ci stiamo concentrando totalmente per conquistare una posizione di leadership nel segmento in rapida espansione delle auto elettriche alto di gamma, ha dichiarato Håkan Samuelsson, presidente e CEO di Volvo Cars.