Volvo ha da poco pubblicato i risultati della ricerca annuale “Mobility Trend Report” riferita a uno dei suoi mercati di punta, quello del Canada; grazie ai dati raccolti da questa ricerca, Volvo ha modo di studiare come sta cambiando il modo di usare, possedere e gestire un’automobile, così da lavorare in modo più concreto verso un futuro sostenibile. Secondo quanto riporta il report pubblicato da Volvo, l’aumento del prezzo del carburante a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi ha influenzato il 67% dei canadesi, e di questi il 53% ha ridotto l’utilizzo quotidiano dell’auto proprio per spendere mano. Il 12% ha iniziato ad andare in bici o a piedi, mentre l’11% ha scelto i mezzi pubblici o il carpooling; solo il 5% si è potuto permettere di passare a un’auto elettrica o ibrida, così da sfuggire ai prezzi pazzeschi che si vedono alla pompa di benzina.

2022 Volvo Mobility Trend Report

Un altro aspetto tenuto in considerazione nel Mobility Trend Report 2022 di Volvo è legato alla diffusione dello smart working: oggi il 55% dei canadesi è tornato a lavorare in pianta stabile in ufficio, mentre il 23% fa esclusivamente smart working e il restante 22% ha un contratto ibrido, con alcuni giorni in ufficio e altri di smart working. Questo si traduce inevitabilmente su un utilizzo diverso dell’automobile, più parsimonioso; il 51% degli intervistati ha detto di aver scelto un lavoro che offre la possibilità di fare smart working a causa dei prezzi del carburante in aumento, il 18% si lamenta del traffico e del tempo impiegato per arrivare in ufficio, mentre il 12% sceglie lo smart working per avere migliorare la propria vita familiare.

Il futuro è elettrico, di questo Volvo è fermamente convinta: secondo quanto riportato dalla ricerca, più di metà della popolazione canadese sta valutando l’acquisto di un’auto elettrica o plug-in hybrid come prossimo veicolo, per un futuro più ecologico – almeno il 57% della popolazione del Quebec dice di essere stata influenzata positivamente da conoscenti che hanno già auto elettriche o plug-in hybrid.

Tutte queste informazioni si traducono in una strategia che da parte di Volvo è già stata definita da tempo: a partire dal 2023, in Canada, Volvo venderà soltanto modelli elettrificati o 100% elettrici, compresi i modelli mild hybrid, mentre dal 2030 l’azienda di origini svedesi punta ad abbandonare completamente le motorizzazioni endotermiche e passare al solo elettrico.