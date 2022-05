La casa automobilistica svedese rende la sua applicazione per smartphone Volvo Cars uno strumento dedicato alla gestione dei pieni di energia. Non a caso, sono sempre di più le case automobilistiche che mirano ad eliminare gli ostacoli che legano auto elettriche e infrastrutture di ricarica. La nuova versione dell’app integra, infatti, nuove funzioni di ricarica a cui saranno affiancate differenti opzioni di pagamento che il marchio ha deciso di aggiungere grazie ad una serie di accordi stretti con importanti società.

Ricaricare un’auto Volvo puramente elettrica non è mai stato così facile. Gli utenti possono trovare centinaia di migliaia di stazioni di ricarica pubbliche in tutto il mondo gestite da una vasta gamma di operatori e ricevere anche informazioni in tempo reale sulla disponibilità delle colonnine e pagano per la sessione attraverso un’unica interfaccia” scrive la società.

Secondo quanto diffuso dalla casa automobilistica Volvo, in Europa i clienti possono scegliere tra oltre 270.000 punti di ricarica grazie all’integrazione di Plugsurfing nell’app Volvo Car, che consente il roaming in tutto il continente. Non mancano, inoltre, collaborazioni tra la Casa svedese ed altre realtà del settore in Paesi europei come Svezia, Norvegia, Spagna e Polonia. In Paesi come la Cina Volvo ha inoltre firmato accordi con alcuni dei principali operatori infrastrutturali come TELD, Star Charge e State Grid, che insieme possiedono oltre il 75% di tutti i punti di ricarica pubblici presenti sul territorio cinese.

Per quanto riguarda l’Europa, l’accordo stretto da Volvo con Plugsurfing permetterà agli utenti di accedere ad una vasta rete di punti di ricarica del Vecchio Continente. Grazie all’accordo con Plugsurfing, i nuovi proprietari di una vettura a marchio Volvo potranno beneficiare di una tariffa speciale per la ricarica presso le stazioni IONITY per il primo anno.