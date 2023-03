Volvo annuncia il progetto che porterà all’apertura di un Tech Hub a Cracovia, in Polonia. La casa automobilistica svedese sta dunque lavorando per realizzare un importante centro di sviluppo software che sarà indispensabile per poter portare avanti la transizione all’elettrico.

Secondo quanto diffuso, il Tech Hub sarà operativo già alla fine di quest’anno e darà inizialmente lavoro a 120 ingegneri. Entro la metà del decennio, l’azienda di Göteborg punta però ad assumere tra le 500 e le 600 persone.

Come si legge nella nota diffusa dalla casa automobilistica svedese, il tech hub diventerà un centro di sviluppo di funzionalità chiave e complete per le nuove auto elettriche. Viene pertanto ribadita la necessità di aumentare la velocità di innovazione, sviluppando software per le aree chiave: dalla tecnologia di sicurezza di base, basata sulla profonda comprensione delle cause degli incidenti, agli algoritmi di percezione e assistenza alla guida e al software per la guida autonoma.

Siamo un’azienda orientata agli obiettivi e alla tecnologia, quindi la nostra nuova generazione di auto Volvo non sarà solo un mezzo di trasporto. Saranno computer su ruote, progettati per essere aggiornati via etere con nuovi software. Ciò significa che il nostro polo tecnologico di Cracovia e la crescita delle nostre capacità di sviluppo software interne sono fondamentali per il nostro successo futuro. Altre sfide ingegneristiche includono lo sviluppo di funzionalità connesse di prossima generazione o il supporto di tutto il nostro lavoro di sviluppo attraverso l’analisi dei dati, ha commentato il ceo Jim Rowan, in merito alla futura apertura del nuovo tech hub nella città di Cracovia.

Inutile sottolineare che l’apertura del nuovo tech hub giocherà un ruolo chiave per i prossimi anni del marchio. Non dimentichiamo, infatti, che Volvo punta a realizzare auto completamente elettriche dotate di tecnologie all’avanguardia nei prossimi anni.