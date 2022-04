Volvo ha chiuso il primo trimestre del 2022 con risultati incoraggianti, nonostante i problemi legati alla carenza di componentistica che hanno avuto un impatto sul processo produttivo e che continueranno a rappresentare un fattore determinante nel corso del secondo trimestre del 2022. L’azienda ha chiuso il primo trimestre con oltre 7 miliardi di euro di fatturato con 580 milioni di euro di utili. Tra gennaio e marzo, inoltre, l’azienda ha venduto oltre 148 mila unità in tutto il mondo sfruttando al meglio le recenti novità della gamma. I dati raccolti da Volvo sono superiori alle stime degli analisti per la trimestrale.

Per tutto il 2022, inoltre, l’azienda si attende una leggera crescita dei volumi di vendita complessivi rispetto al 2021 ma i risultati saranno inevitabilmente condizionati da fattori esterni. L’incertezza sui dati complessivi per il 2022 resterà, quindi, elevata. Nel frattempo, però, i modelli ibridi plug-in e elettrici guidano la crescita di Volvo, risultando particolarmente popolari tra la clientela. I modelli elettrificati hanno rappresentato il 34% delle vendite totali con le elettriche che ricoprono circa l’8% delle vendite del brand.

Volvo si aspetta una crescita sostanziale delle vendite delle auto elettriche grazie ad un incremento della capacità produttiva nel corso del secondo semestre dell’anno. Da segnalare che la crescente diffusione di modelli elettrificati sta influenzando, in positivo, le emissioni di CO2 della gamma. Nel corso del primo trimestre del 2022, infatti, le emissioni per auto registrate da Volvo si sono ridotte del 13,4% rispetto al 2018. L’azienda rinnova l’obiettivo di raggiungere un taglio delle emissioni del 40% entro il 2025. I dati del primo trimestre rappresentano un primo ed importante punto di partenza in vista di un 2022 positivo per l’azienda. Sarà necessario, in ogni caso, attendere le evoluzioni future per avere un quadro più completo.