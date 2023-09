Volvo, il rinomato produttore automobilistico svedese, ha annunciato che il prossimo anno vedrà l’uscita dell’ultima auto diesel dalla sua linea di produzione, in quanto l’azienda si sta proiettando verso un futuro completamente elettrico. Questo movimento posiziona Volvo tra i pionieri, per quanto concerne i produttori tradizionali, nell’accelerare la transizione verso veicoli elettrici (EV).

Nel marzo 2021, Henrick Green, direttore tecnico di Volvo, ha dichiarato che “non c’è futuro a lungo termine per le auto con un motore a combustione interna“, segnando un punto di svolta nella strategia dell’azienda.

Volvo si è distinto come uno dei primi produttori tradizionali a impegnarsi a diventare un’azienda automobilistica completamente elettrica entro il 2030. Ciò significa che, entro quel momento, tutti i veicoli venduti da Volvo saranno completamente elettrici, con l’eliminazione graduale dei veicoli a combustione interna, inclusi gli ibridi.

L’ex CEO Håkan Samuelsson aveva anticipato questa mossa oltre due anni fa, sottolineando che per rimanere competitivi, Volvo avrebbe dovuto investire nel futuro elettrico anziché in un settore in declino come quello dei motori a combustione interna.

La recente conferma di Volvo del suo impegno per un futuro completamente elettrico è stata fatta dal nuovo CEO, Jim Rowan, che ha sottolineato i vantaggi dei gruppi motopropulsori elettrici, tra cui minori rumori, vibrazioni ridotte, costi di manutenzione inferiori e zero emissioni.

Volvo EX30 exterior

Volvo ha annunciato che la sua ultima auto diesel sarà lanciata entro l’inizio del 2024, segnando un importante passo in avanti nella sua transizione verso l’elettrico.

Questa decisione evidenzia quanto velocemente stiano cambiando l’industria automobilistica e le preferenze dei consumatori. Solo quattro anni fa, i motori diesel rappresentavano la maggior parte delle vendite di Volvo in Europa. Tuttavia, lo scorso anno, solo l’8,9% delle vendite di Volvo proveniva da veicoli diesel, mentre i veicoli completamente elettrici o ibridi avevano la quota di mercato prevalente.

L’evoluzione delle preferenze dei consumatori, le normative più stringenti sulle emissioni e una nuova gamma di veicoli completamente elettrici, stanno guidando questa transizione. Le vendite di nuovi veicoli diesel sono diminuite drasticamente, passando da una quota del 50% delle vendite totali di auto in Europa nel 2015 a soli il 14% a luglio 2023.

Volvo ha già una serie di modelli completamente elettrici tra cui il C40 Recharge e l’XC40 Recharge, e sta introducendo ulteriori EV, come l’EX90, un SUV elettrico a sette posti con una notevole autonomia, e l’EX30, il SUV elettrico più piccolo e conveniente mai prodotto dall’azienda.

Questo coraggioso passo di Volvo è anche un segnale per le altre aziende affinché siano più audaci nell’affrontare il cambiamento climatico, dimostrando che un futuro elettrico, oltre a essere già in atto, è anche possibile.