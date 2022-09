Volvo Trucks ha deciso di realizzare un report per capire in che modo le diverse società del settore affrontano il tema del cambiamento climatico e della lotta alle emissioni di CO2. Per farlo ha deciso di affidarsi alla società Ipsos che ha intervistato oltre 100 aziende attive in Paesi come Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Norvegia. Quello che emerge è un interesse piuttosto marcato verso forme di mobilità sostenibile, nonostante i costi e le spese da sostenere siano comunque elevati.

Questa grande spinta verso soluzioni di trasporto su camion senza combustibili fossili è un segnale innegabilmente positivo. Significa che nei prossimi anni assisteremo a un enorme cambiamento del settore. Crediamo che l’elettrificazione si rivelerà il fattore determinante per la transizione a un trasporto stradale con zero emissioni e siamo orgogliosi di poter già offrire alternative di camion completamente elettrici per la maggior parte delle operazioni. Il passaggio all’elettrico apre la strada a maggiori opportunità commerciali, ha commentato il presidente di Volvo Trucks, Roger Alm, vedendo i risultati del report.

Non a caso, dal report risulta evidente come il 78% degli intervistati sia disposto a pagare di più pur di affidarsi a fornitori di grado di offrire soluzioni a basse emissioni di CO2, mentre l’85% dichiara di essere a favore di un cambio di fornitore nel caso in cui quello attuale abbia dei requisiti non adeguati per una riduzione delle emissioni di CO2. A tal proposito non manca da parte delle aziende la preoccupazione di perdere parte dei clienti per il mancato rispetto dei requisiti utili per una mobilità sostenibile.

Condividendo tali obiettivi, la casa automobilistica svedese sta portando avanti una serie di test su alcuni dei suoi camion elettrici con celle a combustibile per rendere anche i veicoli pesante il linea con le strategie di elettrificazione del settore.