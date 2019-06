Volvo Vera: un veicolo autonomo al 100% che circola in Svezia su strade pubbliche

Si tratta del primo veicolo a guida autonoma al 100% adibito al trasporto merci: è il camion Vera che segue un percorso ben preciso passando inevitabilmente da alcune strade pubbliche. Il veicolo 100% autonomo è in grado di raggiungere una velocità di “soli” 40 km/h ma può trasportare un grande quantitativo di merce. Con queste caratteristiche, il […]

Si tratta del primo veicolo a guida autonoma al 100% adibito al trasporto merci: è il camion Vera che segue un percorso ben preciso passando inevitabilmente da alcune strade pubbliche. Il veicolo 100% autonomo è in grado di raggiungere una velocità di “soli” 40 km/h ma può trasportare un grande quantitativo di merce. Con queste caratteristiche, il camion Vera è adatto a svolgere operazioni ripetitive in ambito di trasporto merci in centri logistici.

Infatti in questo mese, per la prima volta, Volvo Trucks ha svolto il test facendo transitare il veicolo su un percorso predefinito, partendo da un centro logistico e arrivando ad un terminal portuale a Göteborg, in Svezia. Il progetto, lanciato insieme alla società di traghetti e logistica DFDS, ha come obiettivo principale quello di sviluppare e testare questa nuova tecnologia su strade pubbliche. Mikael Karlsson, Vice Presidente Autonomous Solutions di Volvo Trucks, avrebbe dichiarato:

“I mezzi di trasporti autonomi a basso impatto acustico e zero emissioni di scarico giocano un ruolo importante nel futuro della logistica e andranno a vantaggio sia del business che della società”.

Dunque, il progetto Volvo punta alla realizzazione di sistema che comprenda un gran numero di veicoli Volvo a guida autonoma: