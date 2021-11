Volvo XC90 debutterà nel 2022

Volvo punta a proporre solo veicoli a propulsione elettrica entro il 2030, e per raggiungere questo obiettivo sta lavorando duramente: il 2022 sarà l’anno di debutto del nuovo XC90, il SUV elettrico che rappresenta la terza proposta a zero emissioni del marchio svedese oggi di proprietà cinese. Un’idea del design di questa nuova proposta Volvo ce lo siamo già fatti grazie al concept mostrato qualche tempo fa, ma oggi abbiamo anche qualche nuovo dettaglio tecnico da svelarvi.

La nuova Volvo XC90 sarà realizzata sulla piattaforma SPA2, una piattaforma ibrida in grado di ospitare sia motori elettrici, sia motori endotermici; la piattaforma è in grado di adattarsi al tipo di motore installato, così che sulla versione elettrica troveremo un pianale privo di ostacoli che permette di realizzare un abitacolo più spazioso, mentre nella versione termica quello spazio viene occupato da componenti come la trasmissione o il tubo di scarico. In ogni caso, questa potrebbe essere l’ultima delle auto che Volvo svilupperà su questa piattaforma, perché in futuro dovrebbe utilizzare la piattaforma SEA messa a punto da Geely, il colosso cinese proprietario del marchio.

Volvo Concept Recharge

Gli interni saranno realizzati con uno stile elegante ma allo stesso tempo minimale, seguendo un po’ lo stile Tesla: un imponente schermo touch-screen sarà l’interfaccia principale con l’auto, e sfrutterà un software sviluppato da Volvo in collaborazione con Google. L’ampio spazio interno, inoltre, permetterà alla compagnia di realizzare una versione del XC90 in grado di ospitare fino a 7 passeggeri. Come anticipato già dal concept, la nuova XC90 potrà vantare l’utilizzo di materiali ecosostenibili e riciclati quanto più possibile, una scelta assolutamente in linea con la filosofia attuale di Volvo.

Volvo Concept Recharge

Ancora nessuna informazione invece sulle motorizzazioni disponibili: per quanto riguarda le versioni elettriche è lecito aspettarsi un modello a doppio motore con trazione integrale e un’autonomia massima di circa 500 km, mentre per i modelli termici ci aspettiamo motorizzazioni ibride e fortemente elettrificate.