Con la costante diffusione dei nuovi veicoli elettrici alcuni grandi produttori del settore sono al lavoro sullo sviluppo pneumatici speciali, dedicati dunque solamente a questa tipologia di veicoli. È il caso di Apollo Tyres, azienda che nelle scorse ore ha svelato il nuovo pneumatico Vredestein Quatrac Pro EV, progettato in modo da generare meno CO2 e ridurre l’impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.

Il nuovo pneumatico svelato dall’azienda Apollo Tyres è il primo all season del marchio dedicato ai veicoli elettrici in Europa. Cosi come dichiara la casa produttrice, il nuovo pneumatico è stato progettato con l’intento di garantire non solo una maggiore autonomia alle auto elettriche ma anche livelli superiori di aderenza e trazione anche nelle condizioni più difficili, come in presenza di neve o ghiaccio.

Le simulazioni computerizzate di Apollo Tyres e il programma di test su strada hanno confermato che il nuovo pneumatico per veicoli elettrici offre livelli di aderenza superiori e assicura maggiore autonomia, grazie a una minore resistenza al rotolamento e a una struttura più leggera, inoltre ha un minore impatto ambientale, è più silenzioso e regala una guida più confortevole e spazi di frenata ridotti, spiega Apollo Tyres.

A contraddistinguere gli pneumatici Vredestein Quatrac Pro EV una miscela ottimizzata di polimeri di quarta generazione, l’utilizzo di silice nel battistrada per ottimizzare l’aderenza sulle superfici bagnate e scanalature longitudinali per sostenere carichi più elevati in curva.

Tra le grandi case costruttrici non dimentichiamo l’impegno di Hyundai e Michelin che nei mesi scorsi hanno annunciato la loro partnership per lo sviluppo per di pneumatici di nuova generazione per auto elettriche premium. Ricordiamo che una volta realizzati gli pneumatici di nuova generazione debutteranno sui futuri modelli EV premium di Hyundai: a contraddistinguere gli pneumatici, anche in questo caso, una maggiore durata, migliori prestazioni di guida ed efficienza elettrica. Non manca l’impegno delle due società per sviluppare pneumatici eco-compatibili grazie all’uso di materiali sostenibili.

Secondo quanto dichiarato, gli pneumatici Vredestein Quatrac Pro EV saranno disponibili già dal mese di dicembre.