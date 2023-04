Se avete avuto occasione di leggere la nostra guida all’acquisto dedicata alle wallbox, saprete sicuramente che sono strumenti molto utili ai proprietari di auto elettriche che vogliono caricare senza troppa fretta durante la notte; quello che probabilmente non sapevate però, e non lo sapevamo nemmeno noi, è che le wallbox stanno diventando oggetto di frequenti furti, per poi essere rivendute sul mercato nero.

La storia che vi riportiamo oggi ci arriva da Hungerford, Inghilterra: è la storia di Paul (nome di fantasia, ndr), uno dei proprietari di una delle nuove case costruite di recente e dotate di wallbox uPowa EV da 7 kW installate esternamente alle case e sui lampioni delle strade circostanti. Quando Paul è andato a visitare la casa prima dell’acquisto, la wallbox era presente e già collegata, mentre una volta entrato in casa dopo aver concluso l’acquisto la wallbox era sparita, così come quelle installate sui lampioni vicino a casa sua.

“L’associazione dei proprietari di casa ha detto che si sarebbe attivata per risolvere la situazione, ma non è successo nulla da allora. Anche il mio vicino di casa ha subito il furto della wallbox.”

Ad oggi pare che siano circa 15 i caricatori spariti dal quartiere, alcuni rimossi addirittura dai garage privati, e al momento nonostante le promesse non ci sono state evoluzioni positive; in alcuni casi più sfortunati, le vittime dei furti hanno visto sparire anche il proprio cavo di ricarica per l’auto.

Il direttore di EV Chargers Direct, Chris Montgomery, intervistato sull’argomento ha fatto chiarezza su quello che potrebbe essere il motivo di questi furti: