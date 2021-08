World Car of the Year 2022, tutti i modelli candidati

Iniziano I preparativi per il World Car of the Year 2022, atteso per il prossimo 13 aprile 2022 al Salone di New York. Come da tradizione ci saranno anche quest’anno diverse categorie dove competere anche se il premio più ambito rimane quello ottenuto da Volkswagen con ID.4 nel 2021, ovvero “World Car of the Year”.

La kermesse raccoglie ogni anno 100 giornalisti in tutto il mondo che dovranno votare tutti i veicoli candidati; questi non saranno limitati alla commercializzazione europea, ma potranno essere dedicati anche altri mercati come quello cinese o americano. Il primo appuntamento è atteso per novembre, mentre solo a marzo verranno decretati i primi finalisti. Le categorie disponibili quest’anno sono: auto dell’anno, migliore auto ad alte prestazioni, migliore auto poco inquinante, auto col migliore design, la migliore auto di lusso e la migliore auto da città. L’edizione 2022 prevede l’introduzione anche del premio World Electric Vehicle of the Year, ossia “Auto Elettrica dell’Anno”.

Le categorie riguardanti le migliori auto da città e quelle col miglior design sono ancora in via di definizione ma sicuramente nell’arco delle prossime settimane avremo maggiori dettagli a riguardo. Al momento, per la città, è candidata solamente la monovolume Hyundai Staria, ancora non disponibile in Italia.

Di seguito vi riportiamo le auto sino ad ora inserite, categoria per categoria; fateci sapere nei commenti le vostre preferenze a riguardo!

World Car of the Year:

Audi Q4 e-tron

Audi Q5 Sportback e-tron

BMW i4

Citroen C5 X

Genesis G70

Honda Civic

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Staria

Hyundai Tucson

Jeep Grand Cherokee / Grand Cherokee L

Kia EV6

Kia Sportage

Lexus NX

Mitsubishi Outlander

Subaru BRZ

Subaru Outback

Toyota Corolla Cross

Toyota GR86

Miglior auto di lusso:

Audi e-tron GT

BMW iX

BMW iX3

Genesis GV70

Land Rover (modello da definire)

Toyota Land Cruiser

Volvo XC40 Recharge

Miglior modello sportivo:

Audi RS 3

BMW M3/M4

Hyundai Elantra N

Hyundai Kona N

Porsche 911 GT3

Porsche Cayenne Turbo GT

Subaru BRZ

Toyota GR 86

World Electric Vehicle of the Year: