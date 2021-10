Xiaomi annuncia la produzione della prima auto elettrica

La prima auto elettrica di Xiaomi arriverà nel 2024 e a confermarlo è Lei Jun, CEO del colosso cinese di elettronica. Si tratta di una notizia importante che conferma precedenti indiscrezioni riportate in diverse occasioni; per Xiaomi rappresenta un progetto più che ambizioso e di rilievo, soprattutto se consideriamo che la società ha stanziato un investimento di 10 miliardi di dollari in 10 anni. Ad oggi sono state assunte oltre 400 persone per lavorare al progetto, a fronte di oltre 20mila candidature ricevute.

Al momento non c’è una data precisa, tuttavia Xiaomi precisa che la vettura arriverà entro la prima metà del 2024. Assenti le informazioni relative alla costruzione e assemblaggio della vettura; Xiaomi difficilmente correrà da sola pertanto è lecito attendere una collaborazione con qualche altro colosso cinese. Secondo le ricerche di CINNOResearch, Xiaomi potrebbe appoggiarsi inizialmente a qualche società specializzata del settore e solo successivamente sviluppare un’infrastruttura a sé stante. In passato si era parlato di un possibile accordo con Great Wall, anche se al momento non ci sono informazioni in merito.

Per poter raggiungere l’obiettivo prefissato di tre modelli in tre anni e 900 mila vetture prodotte nell’arco di 3 anni, è inevitabile a nostro parere che la società decida di correre con qualche partner. La speranza è che Xiaomi, a differenza di Apple, trovi un alleato in velocità così da avviare il prima possibile le trattative. Il colosso cinese non sarebbe l’unico interessato al settore dell’automotive, in passato anche Huawei e Sony avevano mostrato interesse a riguardo e di recente anche Foxconn ha annunciato i primi tre prototipi.