Quando Xiaomi, il colosso cinese che vende un sacco di prodotti tecnologici di varie tipologie, ha annunciato l’intenzione di entrare nel mercato delle auto elettriche durante il mese di marzo 2021, in pochi credevano all’effettiva possibilità che questo progetto si concretizzasse, almeno fino ad oggi. Secondo le ultime notizie riportate da CnEVPost, lo scorso 5 marzo il CEO di Xiaomi, Lei Jun, avrebbe affermato che il progetto dell’auto elettrica sta procedendo “oltre le aspettative”, tanto che diversi prototipi hanno già completato i test invernali e la produzione potrebbe iniziare già durante la prima metà del 2024.

Dopo le prime discussioni con realtà già consolidate del mondo automobilistico cinese, come Great Wall o BAIC, ad oggi non è chiaro quale sia il partner di Xiaomi in questa impresa: durante il recente discorso del CEO non sono stati fatti nomi di aziende partner, ma è assolutamente possibile che Xiaomi abbia deciso di andare avanti per la sua strada, anche perché già nel 2021 la compagnia aveva dato il via alla creazione di una nuova sede, un nuovo dipartimento di ricerca e sviluppo, e una linea di produzione di veicoli elettrici nei sobborghi di Pechino.

Oggi quel reparto di ricerca e sviluppo può contare ben 2300 dipendenti che lavorano duramente per dare vita a un prodotto in grado di competere con realtà ben più consolidate nel mercato automobilistico, ma l’arma segreta di Xiaomi è un’altra: la guida autonoma. Il colosso cinese spera di riuscire a portare sul mercato un’auto tecnologicamente più avanzata della concorrenza grazie al sensore Lidar installato a bordo (fornito dall’americana Hesai Technology) e al suo pacchetto software molto avanzato, almeno per gli standard a cui siamo abituati oggi.

Secondo le prime voci l’auto elettrica di Xiaomi sarà una berlina elettrica proposta a un prezzo di partenza di circa 43.000 $, o almeno questo sarà il prezzo sul mercato cinese.