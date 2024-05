Xiaomi SU7 si rompe dopo appena 39 chilometri senza possibilità di riparazione

L'attesissimo Xiaomi SU7 ha deluso le aspettative dopo che un veicolo si è rotto appena 39 chilometri dopo essere stato consegnato. Il guasto, che ha reso l'auto irrecuperabile, ha costretto il concessionario a restituirla al produttore per ulteriori analisi.

Il signor Wen, il proprietario sfortunato, aveva atteso l'auto per oltre un mese. Dopo il lancio del 28 marzo, Wen ha ricevuto il suo veicolo il 4 maggio dal centro di consegna Xiaomi Auto Xiamen Xing'an, nella provincia del Fujian. Ma il 6 maggio, solo due giorni dopo, Wen ha pubblicato un video sui social media mostrando il suo Xiaomi SU7 fermo sulla carreggiata con le luci di emergenza lampeggianti.

Il video mostrava un messaggio sull'unità di infotainment dell'auto: "L'auto sta per fermarsi, si prega di accostare in sicurezza e di contattare il centro di assistenza online". Successivamente, il messaggio è cambiato in "Il sistema di trasmissione è difettoso e non può essere spostato". Il guasto ha bloccato il veicolo in posizione, impedendo qualsiasi manovra.

Il 7 maggio, il centro di consegna di Xiang'an ha confermato di aver ricevuto il reclamo del signor Wen, ma non è riuscito a identificare immediatamente il problema. La decisione finale è stata di inviare l'auto alla fabbrica per un'analisi dettagliata. Nonostante questo grave inconveniente, il signor Wen ha richiesto una nuova auto piuttosto che un rimborso. Tuttavia, la produzione limitata e l'assegnazione già avvenuta dei veicoli hanno complicato la situazione, impedendo una sostituzione immediata.

Xiaomi ha venduto 8.500 auto dal lancio fino al 5 maggio, ma il caso del signor Wen non è il primo problema segnalato. Incidenti precedenti hanno riguardato un malfunzionamenti del sistema di frenata automatica (AEB), incongruenze nello spessore della vernice e un'eccessiva usura dei sedili.

Il servizio clienti di Xiaomi sta attualmente negoziando con Wen per un possibile rimborso e risarcimento. Questo incidente mette in luce le sfide che il nuovo arrivato nel mercato automobilistico deve affrontare per garantire la qualità e l'affidabilità dei suoi veicoli. Rimane da vedere come Xiaomi risponderà a queste problematiche per mantenere la fiducia dei suoi clienti e consolidare la sua posizione nel mercato competitivo delle auto elettriche.