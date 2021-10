XTurismo Limited Edition, la nuova hoverbike di ALI Technologies

Le abbiamo viste in tutte le forme e dimensioni in diversi film di fantascienza, ma oggi siamo molto più vicini al giorno in cui diventeranno realtà: stiamo parlando delle hoverbike, o delle moto volanti, mezzi di trasporto che ci hanno fatto sognare per anni. Oggi, questa fantasia potrebbe essere un po’ più vicina a diventare realtà, grazie al lavoro della società giapponese ALI Technologies, che ha presentato la nuova hoverbike XTurismo Limited Edition.

L’hoverbike di ALI Technologies, compagnia che tra gli altri è supportata anche da Keisuke Honda, ex calciatore che ha militato anche nel Milan, potrebbe diventare la prima hoverbike al mondo ad essere effettivamente prodotta: la nuova XTurismo è in grado di librarsi in aria grazie ad un sistema ibrido che unisce un motore a combustione interna con quattro motori elettrici. Le 4 eliche permettono di sollevarsi da terra, mentre i pattini sottostanti facilitano la fase di atterraggio: la velocità massima raggiunta finora è di 100 km/h, mentre l’autonomia è compresa tra 30 e 40 minuti di utilizzo, con una capacità di carico massima di 100 kg.

E’ superfluo stare a sottolineare come questa hoverbike sia sostanzialmente inutilizzabile in qualunque ambiente civilizzato, dato che non esistono normative che ne regolamentano l’utilizzo: l’amministratore delegato di ALI Technologies, Daisuke Katano, sottolinea come la XTurismo sia un mezzo dal potenziale enorme, specialmente in ambienti dove è difficile intervenire con mezzi su gomma, come per esempio delle situazioni di emergenza dove è necessario intervenire per soccorrere persone in difficoltà. L’idea è senza dubbio interessante, ma mi permetto di sollevare un dubbio: con una capacità di carico di 100 kg, la hoverbike non sarebbe in grado di portare in salvo una persona contando anche il peso del pilota, ma dovrebbe limitarsi a prestare il primo soccorso.

Un altro dettaglio da sottolineare è il prezzo; secondo quanto riporta Reuters, questo interessante progetto potrebbe sfiorare il prezzo di 600.000 €.