YASA: finanziamenti per 18 miliardi da Inovia e OSI

YASA ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento da ben 18 miliardi di sterline. Tale finanziamento permetterà all’azienda di riuscire a rispondere alla domanda, in repentina crescita, del settore automobilistico e aerospaziale.

YASA è infatti uno dei principali produttori mondiali di motori a “flusso assiale” e controller per veicoli elettrici e ibridi. Gli innovativi progetti dell’azienda offrono una densità di potenza e coppia migliori rispetto al resto della categoria, consentendo ai produttori di poter ottimizzare le prestazioni dei veicoli elettrici riducendo, allo stesso tempo, il peso del veicolo. Recentemente, l’azienda ha collaborato con Ferrari allo sviluppo del sistema ibrido per la SF90 Stradale fornendo il propulsore e il controller annesso.

Il seguito al round di finanziamento, lo stesso CEO di Oxford Science Innovation (OSI), Charles Conn, ha dichiarato la sua stima verso una società innovatrice come YASA.

“Stiamo monitorando i progressi di YASA da diversi anni e siamo lieti di avere l’opportunità di investire in una delle società tecnologiche ad alta crescita più interessanti del Regno Unito che sta bene posizionato per sfruttare il rapido passaggio all’elettrificazione sia nel settore automobilistico che aerospaziale. “

Si tratterebbe dunque di un’azienda con un alto potenziale di crescita e capace di applicare nel campo tecnologie innovative. I motori e controller elettrici stanno difatti offrendo opportunità del tutto nuove ai produttori di veicoli, consentendogli di progettare veicoli con esperienza di guida ottimizzate ma soprattutto riducendo l’impatto sull’ambiente.

Una decisiva e rapida crescita, è questa la risposta che YASA si aspetta, anche grazie ai nuovi investitori Inovia e OSI :

“Questo round di finanziamento sta aiutando la società a soddisfare il rapido aumento della domanda per i nostri prodotti da parte dei nostri clienti automobilistici. Siamo lieti di accogliere OSI e Inovia come investitori, entrambi condividono la nostra visione a lungo termine per l’azienda e apportano un’esperienza operativa straordinaria che ci aiuterà a realizzare il nostro pieno potenziale. “