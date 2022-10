Nasce in Germania la prima vettura elettrica amica dell’ambiente: si tratta della ZEDU-1, auto sviluppata dall’Agenzia Spaziale tedesca e HWA e che sembra avere qualità del tutto uniche. Non a caso, la collaborazione tra le due ha portato alla realizzazione di una vettura elettrica che punta a portare a zero l’impatto dei veicoli sull’ambiente.

Grazie ad un progetto finanziato dal Ministero dell’Economia, del Lavoro e del Turismo dello stato del Baden Wurttemberg, la ZEDU-1 ha ricevuto 6 milioni di euro per essere messa a punto e, secondo quanto dichiarato dalle due società, è dotata di soluzioni tecniche che in futuro potranno essere utilizzate su auto e veicoli commerciali.

A contraddistinguere la ZEDU-1 dalle altre auto elettriche sono alcuni sistemi che, seppur ingombranti, sono in grado di eliminare le emissioni nocive generate dai freni e dagli pneumatici.

Nel progetto ZEDU-1 ci focalizziamo su componenti che hanno ricevuto fino a oggi un’attenzione minima e che invece saranno sempre più oggetto di regolamentazione da parte della Commissione UE: pneumatici e freni. Noi vogliamo dimostrare che è possibile avere un veicolo virtualmente a zero emissioni mentre procede su strada. Il nostro prototipo è compatto, efficiente, utilizzabile per l’uso quotidiano e versatile. La tecnologia che stiamo testando potrà essere trasferita in tantissimi settori della mobilità,ha spiegato il professor Tjark Siefkes, direttore dell’Institute of Vehicle Concepts di DLR.

Non passano infatti inosservate le coperture presenti ai lati e attorno agli pneumatici che hanno sia uno scopo aerodinamico che l’importante compito di raccogliere le particelle inquinanti. Tuttavia, nella progettazione della vettura l’Agenzia Spaziale tedesca e HWA hanno deciso di integrare i freni nell’unità di trasmissione elettrica in modo da recuperare quasi tutta l’energia frenante. Insieme all’energia frenante, i sistemi implementati sulla Zedu-1 filtrano e recuperano l’olio utilizzato nel funzionamento.