Un team di 35 studenti dell’University of Technology di Eindhoven ha messo a punto un’auto elettrica in grado di ripulire l’aria dalla CO2: si chiama ZEM, Zero Emission Mobility, ed è una piccola due posti che ricorda vagamente le forme dell’ultima generazione di Mazda MX-5.

Quanto sarebbe bello poter guidare un’auto che non solo non inquina per spostarsi, ma che è in grado di ripulire l’aria durante la marcia? E’ quello che devono aver pensato gli studenti olandesi che hanno dato vita a ZEM: grazie a uno speciale filtro integrato nell’auto, ZEM è in grado di raccogliere CO2, fino a 2kg ogni 30.000 km circa. Potrà non sembrare molto, ma 10 di queste auto potrebbero assorbire quanto un albero medio, e siamo ancora nella fase del primo proof of concept, a dimostrazione che l’idea è valida e perseguibile.

Il team di studenti sta lavorando per brevettare il filtro per la CO2 integrato in ZEM, ma gli obiettivi più importanti per rendere questo interessante progetto effettivamente realizzabile sono due: aumentare la capacità di filtraggio della CO2, per un’aria sempre più pulita, e far sì che l’intero ciclo di vita di ZEM, dalla produzione fino allo smaltimento, sia ‘carbon neutral‘ e quanto più ecologico possibile.

Per raggiungere questo obiettivo si potranno senza dubbio utilizzare materiali di riciclo, come ha già annunciato qualche produttore del mondo automotive: reti da pesca, plastica, nylon riciclato, ormai abbiamo a disposizione metodi di riciclo per tantissimi materiali che possono trovare una nuova vita negli interni di un’auto.

Intervistati in merito, gli studenti hanno affermato di aver realizzato questo progetto per stuzzicare la fantasia delle case automobilistiche, come a dire “vedi che si può fare? ora fallo tu, che è il tuo lavoro!”; difficile sapere oggi se questa idea prenderà mai piede nell’industria, ma le potenzialità dei filtri per la CO2 sui veicoli sono senza dubbio altissime.