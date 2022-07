Zem è il prototipo di auto elettrica in grado di catturare parte della CO2 presente nell’aria. Un veicolo realizzato da un team di studenti della facoltà di ingegneria di Eindhoven che punta a portare sul mercato un mezzo completamente CO2 neutrale in tutte le fasi della sua vita.

Siamo ancora in una fase di concept ma abbiamo già capito che saremo in grado di aumentare le prestazioni di questi speciali filtri, intrappolando quantità sempre maggiori di CO2, ha commentato Louise de Laat, responsabile del team.

Nello specifico, il prototipo sarebbe in grado di catturare 2 kg di CO2 ogni 20.000 miglia percorse. Se pensiamo che il team è ancora all’inizio della fase di sviluppo di questi particolari filtri non si esclude che nei prossimi anni i risultati possano essere del tutto più efficienti.

Siamo 35 studenti a cui è stata data la possibilità di creare un’auto praticamente a zero emissioni. Abbiamo voluto dare numerosi spunti per dimostrare che se il settore industriale si impegnasse a fondo potrebbe adottare numerose soluzioni per ridurre l’impatto ambientale delle auto, ha aggiunto Nikki Okkels, responsabile delle relazioni esterne dell’istituto di Eindhoven.

Non a caso, il team è al lavoro su una versione evoluta di questo filtro ma sta anche pensando di giungere ad una produzione di serie del veicolo. Per quanto riguarda il filtro, il team rende noto che l’attuale versione richiede che venga svuotato e pulito circa ogni 320 km.

A contraddistinguere il veicolo, la scelta di altre soluzioni che mirano a ridurre l’impatto ambiente anche durante le fasi di produzione. Per la carrozzeria, gli studenti dell’istituto di Eindhoven hanno infatti deciso di utilizzare la stampa 3D e realizzarla con speciali plastiche riciclate che possono essere nuovamente utilizzate a fine vita del veicolo. Un’altra tecnologia implementata sulla Zem è la ricarica bidirezionale; come sappiamo la tecnologia di ricarica bidirezionale consente alle auto di fornire energia alle case quando in quel momento non viene generata energia, funzionando dunque come sistema di accumulo per la rete elettrica di casa. La tecnologia di ricarica bidirezionale è stata inoltre abbinata a pannelli solari implementati sul tetto dell’auto per offrire una maggiore autonomia.