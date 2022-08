Zenvo è una compagnia danese specializzata nella progettazione di hypercar e in occasione della Monterey Car Week l’azienda ha svelato i primi dettagli della sua ultima fatica, una hypercar ibrida chiamata ‘The Quail‘.

Dopo diversi anni passati a raffinare la Zenvo TSR-S è arrivato il momento di qualcosa di nuovo, anche se basata sulla stessa piattaforma: nonostante ciò, è già stato confermato che l’auto sarà realizzata utilizzando un nuovo telaio modulare in fibra di carbonio, su quale sarà installato un motore V12 e nuove componenti di ultima generazione.

Dalle prime immagini diffuse ci possiamo fare un’idea abbastanza chiara sul design esteriore dell’auto, mentre mancano ancora tante informazioni tecniche: parlando del motore, Zenvo ha citato un V12 modulare supportato da due turbo alimentati elettricamente – grazie a questa combinazione l’auto dovrebbe essere in grado di toccare i 1500 cavalli di potenza, con un’ipotesi di arrivare a 1800 in futuro, nella sua versione più estrema. Il tutto sarà supportato da un motore elettrico e da un cambio automatico a 8 rapporti. Tutte le componenti chiave, dal telaio fino al motore elettrico, sono progettate e sviluppate internamente alla compagnia.

Zenvo, tramite le parole del suo chairman Jens Sverdrup, ha fatto sapere di voler creare un’auto che sia più di una “semplice” hypercar, e vuole invece che la quaglia (The Quail) sia un’auto in grado di regalare al pilota un’alta quantità di “sorrisi al kilometro”; in fin dei conti quasi tutti i produttori di hypercar di questi tempi hanno a catalogo un’auto da più di 1000 cavalli, competere sui numeri della scheda tecnica sta perdendo il suo valore intrinseco, specialmente ora con l’avvento della mobilità elettrica.

Zenvo svilupperà due versioni di quest’auto, una più aggressiva e cruda, pensata per la pista pur restando adatta anche all’utilizzo su strada, mentre l’altra sarà una ibrida tourer supportata da un motore elettrico posto sull’asse anteriore. Nella sua versione più leggera la Zenvo The Quail dovrebbe pesare intorno ai 1250 kg.

Diventata famosa grazie all’alettone motorizzato montato sulla TSR-S, in grado di inclinarsi a destra e a sinistra in base alla curva che si sta affrontando, Zenvo dovrà trovare un altro modo di distinguersi dalla concorrenza; l’alettone, per quanto affascinante da guardare, si è rivelato essere un buco nell’acqua dal punto di vista tecnico.