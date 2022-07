Kia EV6 GT è una delle berline elettriche cinque porte più veloci del suo segmento, ma forse a causa delle alte aspettative dietro alla sigla “GT”, da sempre abbinata alle soluzioni più sportive, il design di questa berlina sembra non incontrare il gusto dei più appassionati ed esprimere al meglio le sue potenzialità.

Pertanto, l’artista digitale indipendente Zephyr Designz ha utilizzato la potenza della CGI, convertendo il crossover EV6 in una vettura estrema pronta per qualsiasi sfida di time attack. Le modifiche visive sono piuttosto estese e richiamano un po’ le modifiche applicabili sulle vetture di NFS Underground. L’ampio bodykit personalizzato non è quello che ci aspetteremmo di vedere su un veicolo elettrico tradizionale, portando la cultura nipponica nell’era elettrica. Mentre la sezione anteriore vanta enormi canard in stile DTM, la zona posteriore beneficia di una zona allargata che ne aumenta la stabilità alle alte percorrenze.

La caratteristica più accattivante è sicuramente l’enorme alettone posteriore in fibra di carbonio, che potrebbe produrre alti livelli di carico aerodinamico, ma aggiungere anche una notevole quantità di resistenza a spese dell’autonomia. Un altro dettaglio sorprendente sono le ruote aftermarket rifinite in bronzo, da 21”, capaci di riempire completamente il passaruota e donando un look estetico non indifferente. Le sospensioni sono ovviamente ribassate, probabilmente con un assetto più rigido e incentrato sulla pista.

La Kia EV6 GT di serie è dotata da due motori elettrici che producono una coppia combinata di 577 CV e 740 Nm, con un pacco batteria da 77,4 kWh. Questa potenza trasmessa su tutte e quattro le ruote consente all’elettrica di accelerare da 0-100 km/h in soli 3,5 secondi e toccare i 260 km/h.

Mentre l’interpretazione di Zephyr Designz è ovviamente troppo estrema per la strada, siamo curiosi di vedere come sarà la prossima Ioniq 5 N, ovvero l’elettrica di casa Hyundai sviluppata con Kia e firmata dal reparto sportivo N, il medesimo che si è occupato di enfatizzare le doti dinamiche di i30N e i20N.