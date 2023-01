Un nuovo restomod del leggendario Ford Bronco, è stato presentato nei giorni scorsi al Consumer Electronics Show 2023 tenutosi a Las Vegas.

Zero Labs Automotive ha infatti presentato il suo ultimo progetto, un Ford Bronco del 1969, completamente elettrico, che è stato alleggerito del 25% rispetto all’originale grazie alla carrozzeria in fibra di carbonio. Zero Labs ha utilizzato una piattaforma elettrica proprietaria e dotato il Bronco di doppio propulsore, regalandogli la strabiliante potenza di 600 cavalli, mentre la batteria da 100 kWh, garantisce un’autonomia di circa 380 km.

Il fuoristrada Ford ha fatto bella mostra di sé nello stand della Autel Energy, che dal 2004 sviluppa e vende sistemi di ricarica. Infatti il potente 4×4 utilizza l’hardware e il software di ricarica dell’azienda.

“Mentre il paese passa ai veicoli elettrici, volevamo dimostrare che abbracciare il futuro non significa rinunciare al passato”, ha spiegato il CEO di Autel Energy, John Thomas. “Siamo sempre innovativi e amiamo collaborare con aziende che condividono la passione per le prestazioni, e siamo orgogliosi di collaborare con Zero Labs e mostrare questo veicolo al CES, fondendo tradizione e tecnologia”

Il Ford Bronco del 1969 si fa notare per il design minimale, pulito e ordinato, che in questo caso viene esaltato da una finitura monocromatica color grigio argento. La semplicità si ritrova anche negli interni, caratterizzati da una tappezzeria in pelle bianca e raffinate finiture in legno, sulla plancia. Ancora una volta, Zero Labs non ha condiviso molti dettagli riguardanti gli interni, ma è lecito ritenere che l’azienda abbia adottato un approccio sostenibile. Nei modelli precedenti si poteva scegliere tra vera pelle e alternative vegane.

Il fondatore e CEO di Zero Labs, Adam Roe, spiega che i metodi di produzione e la tecnologia dell’azienda consentono di elettrificare rapidamente e in modo efficiente i veicoli del passato.“La nostra tecnologia ha dimostrato che i veicoli più amati al mondo possono essere elettrificati ad un livello di prestazioni non possibili con i vecchi metodi di conversione fai-da-te“, ha osservato.

C’è chi, ancora oggi, non vede di buon occhio la conversione in elettrico di veicoli classici, soprattutto se iconici, ma Zero Labs e molte altre aziende che si dedicano al restomod, ricevono migliaia di richieste di acquisto di veicoli completi e di piattaforme, dimostrando che in molti apprezzano l’iniziativa.

Parlando inoltre di veicoli iconici, ricordiamo che Zero Labs, in alternativa al fuoristrada americano, offre anche la leggenda inglese dei 4×4: il Land Rover Defender.