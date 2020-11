Zero SR/S, la moto elettrica progettata in California

Il nostro modo di muoversi sta cambiando con grande rapidità, anche grazie ad aziende che producono veicoli che a tanti fanno ancora storcere il naso, come le moto elettriche; Zero è una compagnia californiana che progetta e realizza moto elettriche già dal lontano 2006.

Quest’oggi vi riportiamo il video di introduzione della Zero SR/S realizzato da InsideEVs, che un po’ come noi non è solito parlare di moto elettriche ma ha intenzione di farlo nel prossimo futuro.

La Zero SR/S mostrata nel video rappresenta il top della gamma di Zero, si tratta di una moto dalle linee sportive e moderne, spinta da motore elettrico in grado di erogare 110 cavalli (82 kW) a 5000 giri, con 190 Nm di coppia e una velocità massima di 200 km/h.

Il pacco batterie è da 14.4 kWh, di cui 12.6 kWh effettivamente utilizzabili, sufficienti a percorrere – secondo quanto afferma la stessa Zero – più di 250 km in ambito cittadino. Chiaramente il range varia molto a seconda del tipo di percorso, e in autostrada a velocità costante cala a ben 132 km. La Zero SR/S non sembra la moto adatta a giri domenicali troppo lunghi quindi, a meno di non fermarsi convenientemente a pranzo in un posto dotato di una colonnina di ricarica in grado di erogare 6 kW; in Rapid Charge infatti, la moto si carica da 0 al 95% in appena un’ora. La trasmissione è diretta, priva di frizione o cambio, e si conclude con una cinghia anziché una catena.

La Zero SR/S ha un prezzo di 21,995$ nella sua versione Premium, decisamente preferibile alla versione standard che è priva di sistema di ricarica rapida, ed è coperta da 2 anni di garanzia per la moto in sé, e da 5 anni di garanzia sul pacchetto batterie – con km illimitati. Lo stesso modello è proposto anche in una versione naked chiamata SR/F, a 500$ in meno.