Qualche ora fa la californiana Zero Motorcycles, in collaborazione con lo studio HUGE DESIGN di San Francisco, ha presentato un nuovo concept chiamato SR-X: basato su un esemplare di SR/S completamente rivista e personalizzata, la SR-X ci aiuta a visualizzare quello che sarà il design delle moto elettriche del futuro sotto l’egida del programma “Design the Future” che vede coinvolti alcuni degli designer e degli ingegneri motociclistici più capaci dell’industria.

Prestazioni e stile, questo il sunto delle caratteristiche del nuovo concept; SR-X rappresenta sia lo spirito visionario dei designer che guardano avanti, sia l’impegno costante che Zero ha messo in ricerca e innovazione tecnologica.

“La SR-X rappresenta un tentativo di definire una nuova sottocategoria di moto elettriche ad alte performance, un modello che è una via di mezzo fra una streetfighter e una moto da pista. Carenature ridotte e prestazioni aerodinamiche si uniscono a un carattere autentico e votato alla guida su strada.” ha detto Bill Web, designer di Zero Motorcycles.

Brian Wismann, vice presidente della divisione Product Development di Zero Motorcycles, ha elogiato apertamente il design del nuovo concept:

“Quando Bill presentò per la prima volta il suo progetto Mono-Racr in formato digitale, diversi anni fa, capii immediatamente che il linguaggio di un design basato su forme semplici e pulite sarebbe stato perfetto per una moto elettrica. È entusiasmante essere riusciti con il concept SR-X a realizzare la visione di Bill di una piattaforma per le nostre moto sportive”.

La nuova Zero SR-X, pur trattandosi di un concept al momento, si basa sul motore elettrico ZF75-10 e sulla batteria al litio ZF17,3, la più recente dotazione tecnica che Zero ha integrato nelle sue moto; la speranza di Zero è che questo design accattivante possa ispirare non solo il proprio lavoro futuro, ma quello dell’industria delle due ruote nel suo complesso, andando ad ampliare ulteriormente quelli che sono i confini dello stile nel mondo del motociclismo.

Al momento non si è parlato di tempistiche per una produzione in serie, è possibile che da questo concept vengano ripresi alcuni elementi estetici da integrare sui modelli futuri, un po’ come si fa sul mercato automobilistico.