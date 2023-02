Il colosso dell’e-commerce dà il via ai test su strada del suo veicolo a guida autonoma Zoox. Congiuntamente alle iniziative promosse dal colosso per contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 vi è anche quella del robotaxi che contribuirà a semplificare gli spostamenti dei dipendenti.

Non a caso, la compagnia fondata da Jeff Bezos ha deciso di investire anche nel settore automobilistico e l’acquisto dell’azienda Zoox, specializzata nello sviluppo di veicoli a guida autonoma, rappresenta senza dubbio un importante passo avanti.

Nei giorni scorsi, il veicolo è stato condotto su una tratta che collega due edifici di Zoox situati a un miglio di distanza l’uno dall’altro presso la sede centrale californiana di Foster City. Si è, dunque, trattato di un test fondamentale per ottimizzare le tecnologie di cui è dotato il veicolo ma anche di un’occasione per lanciare un servizio di navetta gratuito per tutti i suoi dipendenti.

Dal punto di vista tecnico, il veicolo è dotato di due motori elettrici, uno per asse, alimentati un pacco batteria da 133 kWh complessivi in grado di garantire circa 16 ore di autonomia e di raggiungere una velocità massima di 120 km/h. Rispettando gli standard del livello 5 di guida autonoma, il robotaxi è sprovvisto di sterzo e pedali, implementando lidar, vari sensori radar e telecamere che aumentano la sicurezza durante la guida fornendo un campo visivo di 270 gradi e fino a 150 metri di distanza.

Mettere il veicolo su una strada pubblica e riuscire a fargli rispettare tutti i requisiti richiesti per questo tipo di attività, inclusi quelli normativi, è un grande passo per noi. Non saremmo riusciti a farlo se non avessimo deciso di utilizzare i nostri mezzi a fini commerciali, ha commentato l’amministratore delegato di Zoox, Aicha Evans, in occasione della prima corsa del veicolo.

Il primo test del robotaxi su strada pubblica e con dei passeggeri a bordo rappresenta un passo avanti fondamentale per la commercializzazione del servizio che in futuro sarà aperto anche al pubblico.