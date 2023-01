Per abbassare le emissioni dei mezzi inquinanti, da alcuni anni le grandi città hanno deciso di introdurre zone a traffico limitato, vietando dunque ai veicoli più inquinanti di accedere e circolare liberamente. Non a caso, a stabilire le ZTL e le relative fasce orarie sono le amministrazioni comunali vigente, in accordo con la regione.

Dopo aver dedicato un articolo all’Area B e Area C della città di Milano abbiamo pensato di approfondire l’argomento anche per la città di Roma. Vediamo dunque nel dettaglio la ZTL di Roma con orari, permessi e divieti. La ZTL della Capitale prevede tre grandi aree: Centro Storico, Anello ferroviario e Fascia verde, ciascuna con limitazioni ed orari differenti.

Zone ed orari

Centro storico

La ZTL di Roma Centro Storico, piuttosto vasta, delimita la parte rinascimentale della città e include Piazza del Popolo, Fori Imperiali fino all’anello interno del Colosseo e via Vittorio Veneto. Si tratta di una ZTL sia diurna che notturna: per quanto riguarda gli orari, la ZTL Centro Storico diurna è chiusa alle automobili dalle 6:30 alle 18:00 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi) e dalle 14:00 alle 18.00 il sabato (esclusi i festivi) mentre La Ztl Centro Storico notturna è chiusa dalle 23:00 alle 3:00 di ogni venerdì e sabato (esclusi i festivi).

ZTL Roma San Lorenzo

La ZTL San Lorenzo di Roma, zona a traffico limitato notturna, è delimitata da via Tiburtina, via dei Reti, viale dello Scalo San Lorenzo e via di Porta Labicana ed impone una limitazione alla circolazione delle auto dalle 21:30 alle 3:00 di ogni venerdì e sabato, anche se festivi. Da maggio a ottobre è attiva anche il mercoledì e il giovedì (anche festivi) mentre è sospesa dall’1 al 31 agosto.

ZTL Roma Testaccio

La ZTL Testaccio, notturna, è compresa all’interno del perimetro formato da lungotevere Testaccio, via Marmorata, via Luigi Galvani, via Beniamino Franklin e via Aldo Manuzio. A differenza della ZTL San Lorenzo, la ZTL Testaccio è chiusa alle auto dalle 23:00 alle 3:00 di ogni venerdì e sabato, esclusi i festivi.

ZTL Roma Trastevere

La ZTL Trastevere di Roma, zona a traffico limitato sia diurna che notturna, ha confini piuttosto ampi che partono approssimativamente da via di Sant’Onofrio, lungotevere Gianicolense, lungotevere della Farnesina, lungotevere Raffaello Sanzio, lungotevere degli Anguillara, lungotevere Ripa, via di San Michele, via della Madonna dell’Orto, via Anicia, via di San Francesco a Ripa, via Emilio Morosini, via Dandolo, viale Glorioso, Scalea del Tamburino, via Nicola Fabrizi, via Giuseppe Garibaldi e passeggiata del Gianicolo. Tutti i giorni, festivi esclusi, e dalle 6:30 alle 10:00 la ZTL di Trastevere è chiusa alle automobili. L’orario notturno, invece, vieta alle auto di circolare dalle 21:30 alle 3:00 di ogni venerdì e sabato, anche se festivi, mentre a partire da maggio, e fino a ottobre, è chiusa al traffico anche il mercoledì e il giovedì.

ZTL Roma Tridente

La Zona a traffico limitato Tridente include le tre vie che partono da piazza del Popolo (via di Ripetta, via del Corso e via del Babuino), e le strade limitrofe, tra cui piazza di Spagna. Chiusa ad automobili, ciclomotori e motocicli dalle 6:30 alle 19:00 da lunedì a venerdì, esclusi i festivi, e dalle 10:00 alle 19.00 del sabato.

ZTL Roma Anello Ferroviario

Un’area decisamente vasta comprende la ZTL Anello Ferroviario di Roma che include le zone centrali e semicentrali della Capitale. La ZTL è attiva in modo permanente e senza limiti di orario dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

ZTL Roma Fascia Verde

A far parte della ZTL Fascia Verde l’intera area all’interno del Grande Raccordo Anulare (GRA), ad esclusione di quattro zone, denominate Zona A, Zona B, Zona C e Zona D, le cui strade sono aperte alla circolazione. Attiva dal lunedì al venerdi, ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, la ZTL Roma Fascia Verde è attiva senza limiti di orario.

ZTL Roma Fascia Verde: chi non può entrare

Come abbiamo detto in apertura, ad imporre le regole delle zone a traffico limitato è l’amministrazione comunale di ciascuna città, in accordo con la regione. Seguire il regolamento delle ZTL è dunque fondamentale per non incorrere in spiacevoli sanzioni.

L’accesso e la circolazione nella ZTL Fascia Verde sono vietati a:

autoveicoli pre-Euro 1 (benzina e diesel)

Euro 1 (benzina e diesel)

Euro 2 (diesel).

Inoltre, in caso di superamento dei limiti di inquinamento (livello 1°, 2° e 3°) non possono accedere e circolare:

Primo livello di inquinamento

autoveicoli Euro 2 (benzina)

ciclomotori e motoveicoli Euro 0 e Euro 1 a due, tre e quattro ruote con motore a 2 o 4 tempi (dalle 7:30 alle 20:30)

Secondo livello di inquinamento

autoveicoli Euro 3 diesel (7:30-10:30 e 16:30-20:30)

Terzo livello di inquinamento

autoveicoli diesel Euro 4, Euro 5 ed Euro 6 (7:30-10:30 e 16:30-20:30)

Ticket di ingresso

Secondo quanto riporta il sito della Capitale, i veicoli a trazione esclusivamente elettrica possono circolare gratuitamente e liberamente all’interno di tutte le ZTL di Roma senza che venga rilasciato un contrassegno cartaceo. I proprietari di un veicolo elettrico possono infatti inserire la targa del veicolo online per consentire i controlli.

Novità dal 2023

In seguito all’istituzione del divieto permanente di accesso e di circolazione all’interno della nuova ZTL Fascia Verde, dal lunedì al sabato (h24), con esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali, per auto benzina e a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2; gasolio Euro 3; ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina Pre-Euro 1 ed Euro 1 e a gasolio Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2, ci aspettano novità importanti per l’anno appena iniziato. Ci riferiamo al divieto per le autovetture alimentate a gasolio Euro 4 a partire dal 1° novembre 2023; per i veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 4 e per i ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio Euro 3.

ZTL Fascia Verde e sanzioni

Come accennato, per evitare di ricevere una multa è fondamentale seguire le norme imposte per ciascuna zona a traffico limitato: la multa per chi viola la ZTL Fascia Verde di Roma va infatti da 163 a 658 euro. Inoltre, in caso di recidiva nel biennio si va incontro alla sospensione della patente fino ad un massimo di 30 giorni. A differenza della città di Milano, gli automobilisti della Capitale non sono ancora multati dalle telecamere presenti ai varchi: i controlli sono infatti affidati alla Polizia Municipale ma da febbraio 2023 le multe arriveranno automaticamente dalle telecamere.

Limitazioni future

Dal 2024, e precisamente a partire dal 1° novembre, il divieto di circolazione all’interno della Fascia Verde sarà esteso agli autoveicoli alimentati a benzina Euro 3. Le novità non finiscono qui. A partire dal 1 novembre 2024 e fino al 31 marzo di ogni anno il provvedimento programmato nella Fascia Verde si estenderà anche alle autovetture alimentate a gasolio Euro 5 (fascia oraria 7.30-20.30) ed ai veicoli commerciali N1, N2, N3 alimentati a gasolio Euro 5 (fascia oraria 7.30-10.30/16.30-20.30).

Richiesta permesso ZTL Roma

Fino al 30 settembre 2023 è possibile inoltrare la richiesta di permesso direttamente online, accedendo con la Carta d’Identità Elettronica oppure con le credenziali Spid all’area dedicata del sito e seguire la procedura guidata. Congiuntamente alla richiesta online, l’utente deve scaricare il modulo dedicato da riempire con i propri dati anagrafici e i dati della vettura per la quale si sta procedendo a richiedere il permesso. Una volta pagata la tariffa e inoltrata la documentazione, si riceverà tramite posta elettronica il contrassegno in formato PDF da portare sempre in auto.

Quanto costa

Il costo del permesso dipende dall’Isee del nucleo familiare: se la cifra è inferiore a 15.000 euro, il primo permesso (valido 5 anni) costa dai 94 ai 125 euro, a seconda della potenza/cilindrata dell’automobile e a seconda della sua tipologia. Coloro che hanno un Isee superiore ai 15.000 euro invece devono pagare oltre 1500 euro per vetture a Gpl, metano, ibride ed elettriche-bimodali e quasi 3.000 euro per quelle a benzina e a gasolio.

I residenti all’interno delle ZTL Roma posso richiedere il permesso per poter accedere, circolare e sostare gratuitamente, 24 ore su 24, all’interno della sola ZTL di residenza. Non dimentichiamo che per ogni resistenza, il comune di Roma rilascia un solo permesso. Come accennato Il costo varia a seconda del tipo di mezzo con il quale si vuole circolare.

Auto elettriche ed ibride: le agevolazioni

Le nuove auto elettriche godono della possibilità di entrare nelle zone ZTL gratuitamente anche quando il varco è attivo. La situazione è differente per i veicoli ibridi: questi ultimi, nonostante le agevolazione di sosta gratuita sulle strisce blu dei parcheggi a pagamento non possono entrare gratuitamente nelle zone ZTL quando il varco è attivo con il traffico limitato come le elettriche.