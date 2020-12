Zyrus LP1200 Strada, la Lamborghini Huracan stradale più folle al mondo

Il tuner norvegese Zyrus ha svelato, nelle scorse ore, un pacchetto di aggiornamento decisamente aggressivo che trasforma una Lamborghini Huracan in un mostro con appendici aerodinamiche da gara completamente omologato per l’utilizzo su strada. Il preparatore, noto già in passato per le sue elaborazioni in chiave sportiva di modelli già di base più che eccezionali, ha presentato ufficialmente Zyrus LP1200 Strada: la prima Huracan stradale con un aspetto da vera hypercar.

Carreggiata allargata, vistose appendici aerodinamiche e prese d’aria su ogni lato, queste sono solo alcune delle modifiche effettuate dal preparatore. Con la nuova veste estetica, Zyrus LP1200 Strada si avvicina maggiormente al concetto di vettura da gara (o estrema hypercar) piuttosto che al classico, ma ugualmente accattivante, look da spigolosa supercar di Sant’Agata Bolognese. Le novità non coinvolgono esclusivamente la veste grafica della vettura, il tuner ha infatti integrato una coppia di turbocompressori nel maestoso e possente motore V10 da 5,2 litri, permettendo di raggiungere i 900 cavalli di potenza nella modalità di guida “normale”.

Il conducente tuttavia, con le dovute precauzioni del caso, potrà scegliere di passare alla modalità “pista”, liberando tutta la potenza del propulsore rielaborato: sino a 1.200 cavalli di picco massimo. Purtroppo non siamo a conoscenza delle prestazioni aggiornate, ma il tuner precisa come Zyrus LP1200 Strada sia la Lamborghini più veloce da pista capace di battere anche le varianti Super Trofeo e la recente STO.

Per sviluppare attentamente tutte le oltre 600 parti del kit Zyrus LP1200 Strada sono stati necessari più di 2 anni di test e oltre 3.700 Km di strade percorse, al fine di garantire prestazioni elevate e sicurezza sotto ogni punto di vista. Il prezzo di questo folle veicolo è di 595.000 euro per la variante stradale e di 525.000 euro per la versione solo pista. Nata ufficialmente come concept creata per competere nel campionato Norvegese Extreme GT, una competizione senza limiti di potenza o vincoli particolari, Zyrus LP1200 sarà disponibile in tiratura limitata: si prevedono 24 esemplari, 12 dei quali omologati per l’utilizzo stradale.

Il produttore precisa che la variante pista ferma la lancetta della bilancia ad appena 1200 Kg, circa 200 Kg in meno del modello omologato per la strada. Allo stato attuale non è chiaro se il kit si basi su il modello base della vettura o sull’evoluzione denominata “Evo”, tuttavia si tratta di oltre 300mila euro di kit: una cifra decisamente folle, proprio come il veicolo.