Better Call Saul si sta avvicinando a Breaking Bad

Breaking Bad è (quasi) indiscutibilmente la serie TV più importante del decennio. Ad ormai dieci anni esatti dall'episodio pilota, la storia criminale del professore di chimica malato di cancro Walter White è entrata di peso dapprima nella cultura di massa, tante sono le citazioni che possiamo trovare ovunque. Proprio questo alone mitologico è diventato una croce per Better Call Saul, che viene continuamente accostato al fratello maggiore di maggior successo.

Il paragone è quanto di più sbagliato si possa fare. Con questa quarta stagione le vicende di James McGill si riconfermano uno dei prodotti televisivi più curati maniacalmente degli ultimi anni senza ripetersi rispetto al passato, ad ulteriore conferma del genio ed estrema passione di Vince Gilligan e del suo team, e porta la narrazione a un punto di non ritorno: la nascita definitiva dell'alias Saul Goodman, per come lo conosciamo e amiamo.

Riprendendo un attimo in esame la storia di Walter White, gli spettatori si dividono su un punto dello show: qual è la vera natura del timido professore di chimica? Molti hanno visto il suo alter ego Heisenberg nascere pezzo per pezzo, altri invece, grazie al bingewatching, hanno invece affermato che la natura da criminale fosse stata sempre lì, nascosta in piena vista.

Questa identica ambiguità di fondo oggi si pone con le origini dell'avvocato-truffatore-ciarlatano più amato della TV contemporanea: chi è la maschera fra Jimmy e Saul? Lo stesso materiale promozionale (qui visibile in copertina) della stagione ha giocato su questo aspetto, a partire dalla scomparsa prematura del fratello Chuck.

Egli ha sempre rappresentato un peso morale per il nostro protagonista, l'unico che riusciva, bene o male, a mantenerlo sulla retta via della legalità. La sua morte ha azionato la trasformazione nell'ambiguo e oscuro Goodman, oppure ha solo spezzato le catene che frenavano il suo vero ego? Una domanda che solo gli ultimi minuti del season finale riescono a dare una risposta, seppur amara.

Che sia uno o l'altro, il personaggio di Bob Odenkirk in questa stagione affronta un vero calvario per la reintegrazione nell'avvocatura, in cui i suoi principali rapporti con amici storici si incrinano e si formano nuove pericolose amicizie. La persona che ne subisce più di tutte è la compagna Kim, il cui rapporto inizia a incrinarsi per colpa della distacco e il castello di bugie che Jimmy inizia a costruire, fra uscite notturne e lavori fittizi. Inizialmente si fa coinvolgere dalle truffe e dal brivido della sfida, arrivando persino a forgiare lei stessa il "metodo Saul" che conosciamo in tribunale.

Anche il secondo ramo dello show, quello dedicato a Mike (e ora anche a Gus Fring) affronta profondi cambiamenti, in questo caso diventando il vero punto di contatto dello spin-off con la serie madre: molti personaggi riappaiono in una versione giovane (il cameo di Gale) oppure assumono sembianze familiari (Hector Salamanca e il suo amato campanellino).

Interessante è vedere la strada che anche Ehrmantraut ha compiuto per diventare il personaggio tarantiniano che abbiamo conosciuto in passato: l'inizio del suo lavoro sotto il signore della droga e del pollo fritto viene scandito da delle tappe ben distinte, legate ai lavori per una particolare location che i fan sicuramente riconosceranno dalla prima inquadratura.

Anche un uomo dagli occhi di ghiaccio come Mike conserva ancora un briciolo di umanità e compassione, cosa che nel suo nuovo ambiente lavorativo non lo porterà lontano, come ben imparerà. La sua ultima inquadratura sotto il cielo stellato del deserto, testimonia il suo passaggio definitivo nel mondo del crimine.

La stagione non è una delle migliori per quanto riguarda il ritmo della vicenda né per eventi narrati, ma l'estrema minuzia e costruzione registica di ogni idea di Jimmy e Mike riesce a tenere incollati allo schermo. Viste le ultime rivelazioni, non è da escludere che il ponte fra il prequel e Breaking Bad stia per compiersi, e magari nella prossima stagione saràpossibile rivedere di sfuggita un timido e baffuto Bryan Cranston di nuovo nei panni di Walter White.