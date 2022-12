Con l’arrivo del nuovo anno, è tempo di analizzare l’andamento degli ultimi mesi per poi proiettare lo sguardo verso il 2023. Secondo Cisco, le tendenze più importanti per i prossimi 12 mesi nel settore IT riguarderanno l’intelligenza artificiale, il multi cloud, la sicurezza, la sostenibilità e i cambiamenti nel lavoro.

Riuscire a individuare per tempo e sfruttare nel modo opportuno queste trasformazioni potrà permettere a molte aziende di affrontare con successo la situazione di incertezza economica attuale.

Un crescente bisogno di sicurezza

La sicurezza informatica sarà sempre più importante nel 2023 a causa dell’aumento della complessità degli attacchi informatici. Per proteggersi, sarà necessario non solo rilevare il malware, ma anche prevedere le violazioni attraverso il rilevamento di anomalie e modelli di comportamento.

Sarà inoltre fondamentale proteggere le applicazioni cloud che stanno diventando il motore del business. Gli sviluppatori avranno a disposizione strumenti per gestire e proteggere le architetture applicative distribuite.

Infine, la crittografia a chiave quantistica (QKD) diventerà sempre più rilevante per evitare la distribuzione di chiavi di sicurezza su canali non sicuri in data center, sistemi IoT, sistemi autonomi e nelle reti di telecomunicazioni.

Designed by Freepik

L’economia dell’esperienza

Nel 2023 l’economia dell’esperienza diventerà sempre più importante, poiché le aziende dovranno ricavare insight attraverso soluzioni innovative.

Una di queste è l’osservabilità full-stack, ovvero la capacità di monitorare l’intero stack di rete e correlare i dati raccolti al contesto e al business. Ciò permetterà di accelerare la risposta e ottimizzare le attività aziendali in tempo reale.

Inoltre, con l’aumento della capacità di calcolo dei dispositivi periferici, crescerà la necessità di ecosistemi applicativi edge. Ci sarà quindi una maggiore adozione di framework per lo sviluppo di applicazioni per l’edge, che includeranno nuove API per la gestione dei dati, conformità e sicurezza.

Image by rawpixel.com on Freepik

La trasformazione digitale avanza

L’Internet of Things (IoT) e altre tecnologie saranno utilizzate sempre più per aumentare l’efficienza e la resilienza della supply chain, nonché per migliorare la sicurezza informatica e la gestione delle reti IT/OT.

Le aziende e i provider di logistica riorganizzeranno le loro catene di fornitura basandosi su modelli predittivi, come gli smart contract e i distributed ledger, per diventare più sostenibili e per creare catene di approvvigionamento circolari.

Inoltre, le reti saranno sempre più concentrate sull’esperienza dell’utente e avranno la capacità di prevedere e risolvere potenziali problemi.

Ci sarà anche una maggiore adozione di framework multi cloud, che porteranno a un maggior numero di applicazioni e servizi cloud privati e periferici, segnando l’inizio di un nuovo modello operativo.

Designed by vectorjuice / Freepik

Innovazione responsabile

Nel 2023, ci sarà una maggiore attenzione alla promozione di una cultura basata sull’accessibilità e sull’integrazione dei principi di progettazione universale con le tecnologie assistive, che aiuterà a sviluppare soluzioni e funzioni di collaborazione eque e inclusive per il lavoro ibrido.

Inoltre, crescerà l’impegno per la sostenibilità attraverso standard comuni per raggiungere gli obiettivi Net Zero; migliorerà la trasparenza da parte dei fornitori IT e ci saranno iniziative per promuovere il riutilizzo dell’hardware.

Infine, ci sarà una maggiore attenzione all’utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale, con l’industria, i governi, il mondo accademico e le ONG che si uniranno per regolamentare l’utilizzo etico e responsabile dell’IA basato su principi quali trasparenza, equità, responsabilità, privacy e sicurezza.