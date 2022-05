FuturoIn Piazza Adriano Olivetti 1 a Milano si inaugura STEP FuturAbility District, lo spazio di connessione con il futuro nel quale tutti potranno comprendere meglio la rivoluzione digitale in atto e come diventarne protagonisti.

Il percorso interattivo in dieci tappe alla scoperta della propria FuturAbility sarà ufficialmente aperto al pubblico da martedì 31 maggio, con l’anticipazione di un weekend “porte aperte” ad ingresso gratuito sabato 28 e domenica 29 maggio.

Dopo la posa dell’installazione permanente “TU SEI FUTURO” che ha dato l’avvio alla trasformazione dall’area, martedì 31 maggio apre ufficialmente le porte al pubblico STEP FuturAbility District.

Step

Uno spazio tecnologico, divulgativo ed esperienziale, che nasce per connettere la comunità con il prossimo futuro e dare a tutti l’opportunità di intraprendere un viaggio per acquisire una maggiore consapevolezza sulla trasformazione digitale in atto e i suoi riflessi su tutti gli ambiti della vita quotidiana, sia personale che professionale.

Un luogo pensato per approfondire i temi legati alle nuove tecnologie e aiutare le persone a orientarsi in un mondo in rapida trasformazione, contribuendo alla costruzione di una società digitale inclusiva dove chiunque, nessuno escluso, possa scoprire gli strumenti e le competenze necessarie a costruire il proprio futuro con fiducia.

STEP propone un’esperienza personale e interattiva durante la quale i visitatori saranno guidati in un percorso coinvolgente fra installazioni dinamiche, spazi immersivi e pareti multimediali, alla scoperta dei temi legati al futuro digitale.

FORWARD, creatura virtuale e guida vocale, scandirà le dieci tappe dell’itinerario della durata di circa 45 minuti dove l’ospite, utilizzando il proprio smartphone, non sarà un semplice spettatore passivo ma un esploratore attivo di un flusso di informazioni e contenuti stimolanti grazie all’interazione in tempo reale con l’ambiente circostante.