In occasione del suo evento annuale Fal.Con, CrowdStrike ha annunciato Accelerate, il programma rivolto ai partner per aiutarli ad affermarsi ed espandersi con la piattaforma di sicurezza Falcon.

Accelerate unisce realtà di cybersecurity di ogni tipo, tra VAR, MSP, distributori, OEM, ISV e incident responder, con l’obiettivo di formare le compromissioni in modo efficiente.

Il programma incentiva i partner a ottimizzare le funzionalità di cybersecurity con Falcon, aiutando i propri clienti a ridurre il costo totale di proprietà dei sistemi, consolidare i prodotti point e rimanere protetti.

Accelerate comprende CrowdClass, corsi di formazione in formato video tenuti dagli esperti di CrowdStrike per guidare i partner verso il successo, condividendo con essi i segreti per valorizzare i prodotti.

Il programma offre anche strumenti di demand generation e tool di vendita che semplificano l’esecuzione delle campagne e accelerano la chiusura delle trattative. Tra gli strumenti di Accelerate spicca The Grid, una piattaforma di campagne marketing self-service per gestire landing-page, email e post su social.

Raggiungendo risultati, i partner possono ottenere riconoscimenti per accelerare la propria redditività e rafforzare la propria posizione sul mercato: nell’ambito di Accelerate, CrowdStrike ha introdotto la CrowdCard, una carta di debito brandizzata su cui ricevere premi e cashback per espandere la piattaforma in aree strategiche e acquisire nuovi clienti.

Il programma premia i partner con margini, sconti e riduzioni back-end per consolidare pratiche mirate e più redditizie.

CrowdStrike Marketplace

Nel corso dell’evento, CrowdStrike ha presentato anche Marketplace, un ecosistema di sicurezza dove i clienti Falcon possono provare e acquistare le migliori soluzioni di sicurezza integrative dei leader di mercato.

Marketplace si presenta come una risorsa unificata di prodotti di sicurezza di terze parti e al momento conta membri come Armis, Claroty, Elevate Security, ExtraHop, Google VirusTotal, Lookout, JumpCloud, Okta, Tines e X-Analytics.

L’ecosistema include anche CrowdCredits, un programma di incentivi che consente a clienti selezionati di acquistare i prodotti con sconti significativi. L’iniziativa mira a ridurre per le spese per abbattere il rischio dei silos e massimizzare l’investimento in Falcon.

“Con CrowdStrike Marketplace offriamo ai clienti un mezzo moderno e semplificato per accedere alla nostra ampia rete di soluzioni dei partner e trovare la soluzione di cui hanno bisogno per il business” ha affermato Daniel Bernard, Chief Business Officer della compagnia.