Acer ha annunciato nuovi servizi per il suo Cloud Partner Program, una certificazione per i partner con vasta conoscenza di ChromeOS e dell’hardware Acer.

Credits: Acer

I nuovi servizi sono pensati per il segmento delle piccole e medie imprese: oltre a una linea di prodotti completa, la compagnia si impegna a fornire una serie di soluzioni per supportare i partner del settore nelle loro attività quotidiane.

Il nuovo pacchetto comprende abbonamenti a licenze enterprise, accesso gratuito a webinar e corsi di formazione, canali di assistenza esclusivi e possibilità di accedere a programmi di servizi e trade-in. Acer mira a offrire ai propri partner supporto continuo grantendo riparazioni in loco, supporto online continuativo ed estensioni di garanzia.

Gli Acer Cloud Partner hanno accesso alla rete internazionale dei centri di riparazione Acer e, grazie al servizio White-Glove, possono sfruttare il supporto ZTE (Zero Touch Enrollment) per registrare i Chromebook Acer nel dominio aziendale. Il servizio consente di installare software personalizzati e aggiornamenti hardware, di gestire le etichette dei Chromebook e di recapitare i nuovi dispositivi direttamente negli uffici dei clienti.

Acer ha inoltre rafforzato la sua collaborazione con Google per offrire diversi livelli di formazione ai partner tramite il portale di formazione ChromeOS.

Pexels

Come partner del programma Cloud Partner Program, Acer offre il servizio Smart Finance per il leasing di dispositivi e servizi che consente alle imprese di ridurre i costi iniziali, di preservare la liquidità e investire nel tempo, e di contribuire all’economia circolare tramite il riuso dei device.

I partner possono inoltre ridimensionare i dispositivi IT a disposizione grazie ad Acer-as-a-service, un servizio che segue il modello “Pay for what you use” che consente di accedere ad hardware, software e servizi sulla base di abbonamenti mensili.

Infine, Acer Trade-In Express è un programma di valutazione dell’usato aziendale per risparmiare sui nuovi prodotti e contribuire anche in questo caso all’economia circolare e alla sostenibilità. Il servizio di trade-in è disponibile sia sui dispositivi ChromeOS che non.