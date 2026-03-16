Cinquant'anni di storia tecnologica celebrati nel luogo forse più simbolico che si potesse scegliere: il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, intitolato a Leonardo da Vinci, ha ospitato qualche giorno fa l'evento con cui Acer EMEA ha voluto raccontare non solo il proprio passato, ma soprattutto la direzione verso cui si sta muovendo. Un compleanno che per l'azienda taiwanese non è stato l'occasione per guardarsi indietro con nostalgia, ma per presentare una trasformazione profonda del proprio modello di business, ben distante dall'immagine del semplice produttore di computer con cui molti consumatori italiani la identificano ancora oggi.

I numeri del 2025 raccontano una storia di tenuta in un periodo tutt'altro che semplice. I ricavi annuali hanno raggiunto i 275,64 miliardi di dollari taiwanesi, segnando una crescita del 4,1% rispetto all'anno precedente. Un risultato che assume un peso specifico maggiore se si considera il contesto: un mercato globale volatile, con una prima parte dell'anno particolarmente difficile per l'intero settore tecnologico. Sia i ricavi annuali che quelli del quarto trimestre hanno toccato i livelli più alti registrati nell'era post-pandemica.

Ma il dato che forse meglio descrive la direzione strategica dell'azienda riguarda la composizione di quei ricavi. Le attività diverse dai PC e dai display hanno contribuito per il 32,2% al fatturato complessivo del 2025, una quota che sarebbe sembrata impensabile fino a pochi anni fa per un'azienda storicamente associata ai notebook. Per Acer EMEA in particolare, il segmento commercial ha rappresentato circa il 30% dei volumi totali della regione, confermandosi un pilastro portante del business.

L'accelerazione sembra destinata a continuare: gennaio 2026 ha fatto registrare un fatturato di 21,08 miliardi di dollari taiwanesi, con una crescita del 39,8% su base annua. Si tratta del miglior risultato mensile nel periodo post-pandemico, trainato soprattutto dalla componente commerciale, che ha segnato un incremento del 63,5% anno su anno. Dati che, nelle parole di Massimiliano Rossi, Vice President EMEA, "testimoniano la capacità dell'organizzazione di trasformare la complessità del mercato in opportunità di sviluppo."

Al centro di questa evoluzione c'è un cambio di paradigma che Acer definisce "multiple business engines strategy": non più un'unica locomotiva trainata dal personal computing, ma un ecosistema articolato di aziende con visioni complementari e mercati verticali distinti. Un modello che ricorda per certi versi quello dei grandi conglomerati tecnologici asiatici, dove la diversificazione non è dispersione ma costruzione deliberata di resilienza contro la ciclicità tipica del mercato dei PC.

Questo ecosistema comprende oggi realtà come Altos Computing, specializzata in server, infrastrutture per l'intelligenza artificiale e pannelli interattivi; AOPEN, attiva nel digital signage e nell'edge computing; Posiflex, focalizzata sui sistemi point-of-sale, soluzioni AIoT e PC industriali; e Opticon, che opera nel settore dello scanning e dell'etichettatura elettronica. A queste si aggiungono iniziative in settori apparentemente lontanissimi dall'informatica tradizionale: stoccaggio dell'energia, mobilità elettrica, infrastrutture per la ricarica dei veicoli, stazioni a idrogeno, smart cities, soluzioni mediche basate sull'IA, cybersecurity e persino abbigliamento ed elettrodomestici.

La vera competitività nasce dalla capacità di evolvere in modo continuo e coerente.

L'obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, costruire una protezione strutturale contro le oscillazioni cicliche del mercato dei computer; dall'altro, espandere la propria presenza nei Paesi emergenti con un'offerta che copra l'intera infrastruttura digitale, dal cloud al banco retail. Per i clienti commerciali questo si traduce nella possibilità di affidarsi a un unico interlocutore per esigenze tecnologiche molto diverse tra loro.

Un capitolo rilevante dell'anniversario milanese ha riguardato la sostenibilità, presentata non come accessorio di marketing ma come asse strategico che attraversa l'intera catena del valore. Acer ha formalizzato questa visione nel concetto di "tecnologia consapevole", un approccio che considera prodotti, processi e servizi in un'ottica di minimizzazione dell'impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita. Sul fronte logistico, l'azienda si è posta l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO₂ nella propria catena di approvvigionamento, passando da 274 tonnellate nel 2023 a oltre 2.000 tonnellate nel 2025, attraverso l'utilizzo di camion elettrici e la collaborazione con partner logistici che adottano biocarburanti certificati come l'Hydrotreated Vegetable Oil (HVO).

In linea con la recente Direttiva europea sul Diritto alla Riparazione, Acer sta investendo in una cultura del ripristino che privilegia la cura del dispositivo rispetto alla sua sostituzione. L'azienda dispone di un servizio proprietario e ha ampliato il programma di riparazione delle schede madri per rigenerare componenti ad alto valore, impegnandosi a rendere disponibili parti di ricambio e manuali tecnici per alcune categorie di prodotti fino a dieci anni dall'acquisto.

Sul versante dell'economia circolare applicata al mondo aziendale, il programma Acer Optimize consente alle imprese di cedere i propri dispositivi usati in cambio di un rimborso che può arrivare fino al 55% del prezzo di acquisto originale, variabile in base all'età e alle condizioni d'uso della macchina. Uno strumento pensato per agevolare il rinnovo dell'infrastruttura IT senza rinunciare all'impegno ambientale, e che intercetta un'esigenza sempre più sentita dalle aziende italiane, sempre più attente ai criteri ESG nella gestione delle proprie risorse tecnologiche.

Massimiliano Rossi, Vice Presidente di Acer EMEA, ha sintetizzato la visione con cui l'azienda guarda ai prossimi anni: costruire un modello aperto e collaborativo in cui competenze, partner ed ecosistemi contribuiscano insieme alla creazione di valore nel lungo periodo. Un'ambizione che passa per l'investimento non solo in tecnologie, ma anche in relazioni, talenti e in quella cultura dell'innovazione che, secondo il manager, rappresenta il vero motore della competitività in un settore dove il cambiamento è l'unica costante.