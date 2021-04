Acer lancia il notebook Enduro Urban per il lavoro outdoor

Acer ha presentato la nuova generazione di notebook Enduro Urban, dedicata ai lavoratori all’aperto o in condizioni ambientali difficili. Il portatile Urban N3 è un notebook da 14” progettato per affrontare i rigori della vita frenetica di tutti i giorni, soprattutto in contesti difficili.

Il device ha le giuste dimensioni per essere facilmente utilizzato in viaggio, pesa solo 1,85 kg ed è spesso 21,95 mm; risulta, quindi, perfetto per l’utilizzo outdoor, fuori dal consueto ambiente lavorativo o domestico.

Testato per soddisfare la certificazione standard militare MIL-STDH 810H1, 2 e quella IP533, offre la resistenza necessaria per sopportare cadute e temperature rigide o infiltrazioni di polvere e acqua.

Inoltre, sul notebook sono presenti dei paracolpi in grado di assorbire gli urti su ogni angolo; le porte di connessione, gli speaker e i tasti sono impermeabili, mentre la Acer Aquafan è una ventola idrorepellente che opera in coppia ad un esclusivo sistema di drenaggio, espelle tutta l’acqua che potrebbe penetrare nel device.

Acer Enduro Urban N3 ha una scocca che cela un processore fino a Intel CoreTM i74 di undicesima generazione per affrontare le avventure quotidiane, affiancato da una scheda video NVIDIA GeForce MX3304, fino a un SSD da 1 TB e fino a 32 GB di memoria RAM DDR45.

Inoltre, è dotato di una porta USB di tipo C con funzioni complete, di uno slot per schede SD, di una porta Thunderbolt4 e di Wi-Fi 6, che permette agli utenti di avere un’ampia scelta di connessione, ovunque necessario.

La batteria a lunga durata consente di lavorare fino a 13 ore con una sola ricarica. Infine, il pannello IPS Full HD7 con 450 nit di luminosità consente di vedere, chiaramente, i contenuti anche sotto luce diretta del sole. Acer Enduro Urban N3 (EUN314-51W) sarà disponibile in Italia dal mese di giugno con prezzi a partire da 999 euro.