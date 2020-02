Acer presenta i nuovi monitor professionali

Acer presenta i monitor CB342CKC e CB282K, due nuovi prodotti 4K di fascia alta indirizzati all’utenza prosumer, e il modello PM161Q da 15,6″, ultraportatile di qualità professionale, indicato per professionisti e studenti in movimento.

Partendo da quest’ultimo, il monitor Acer PM161Q ha un peso di soli 0,97 kg. Il design sottile da 2 cm non occupa troppo spazio sulla scrivania e permette di trasportarlo anche nelle borse per notebook, rendendolo ideale per quei lavori fuori ufficio o per attività scolastiche.

Grazie alla sua eccezionale portabilità, il PM161Q è ideale anche per essere usato come monitor secondario per presentazioni doppie. Ha un pannello Full High Definition IPS, evita grovigli di cavi e semplifica la vita grazie al singolo cavo USB Type-C per collegare smartphone, tablet e notebook trasferendo sia i dati sia l’alimentazione.

Acer PM161Q ha inoltre in dotazione Acer VisionCare, che comprende le tecnologie Flickerless, BlueLightShield, ComfyView e Low-dimming per migliorare il comfort visivo per lunghi periodi e ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi. Disponibile a partire da 199,00 euro.

Per quanto riguarda i monitor della serie Acer CB2, questi offrono un angolo di visione di 178° che permette di vedere bene i colori da ogni angolazione. Con Radeon FreeSync la frequenza di visualizzazione dei fotogrammi durante i giochi è determinata dalla scheda grafica, non dalla frequenza di aggiornamento fissa del monitor.

In questo modo elimina il tearing e si ottiene un’esperienza di gioco molto fluida. Il monitor Acer CB342CKC vanta anche un Visual Response Boost (VRB) di 1ms, che si traduce in artefatti meno evidenti nelle immagini in rapido movimento.

Il monitor Acer CB342CKC sarà disponibile a maggio con prezzi a partire da 549,00 euro, mentre il monitor Acer CB282K sarà nei negozi da aprile con prezzi a partire da 399,00 euro.