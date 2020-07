Acronis acquisisce DeviceLock

Acronis ha annunciato l’acquisizione di DeviceLock, tra i principali fornitori di software di controllo delle porte e dei dispositivi endpoint per la prevenzione delle perdite di dati. L’accordo prevede che DeviceLock diventi una società interamente controllata da Acronis.

Tra i leader nel campo della prevenzione delle perdite di dati (DLP), con prodotti installati su 4 milioni di computer in oltre 5 mila aziende e istituzioni, DeviceLock può contare su una clientela globale nei settori bancario e finanziario, medico-farmaceutico, governativo e della difesa, industriale e del retail.

La tecnologia DLP di DeviceLock è pensata per bloccare le perdite di dati alla fonte, visto che quasi i due terzi degli incidenti gravi di questo tipo sono provocati da dipendenti, collaboratori esterni o visitatori – sia a causa di errori involontari che con intento doloso.

Le soluzioni offrono una protezione da questa grave minaccia interna per i dati di maggior valore. Con l’acquisizione di queste nuove funzionalità, Acronis farà un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo di fornire a ogni azienda una cyber protection di qualità.

Il gruppo integrerà la tecnologia DeviceLock in Acronis Cyber Platform, rendendo disponibili nuovi servizi tramite il portale delle soluzioni Acronis Cyber Cloud. Allo stesso tempo, continuerà a lavorare su nuove versioni di DeviceLock DLP mantenendo il supporto tecnico completo.

Oltre alla suite completa di funzioni DLP di DeviceLock, Acronis proporrà a clienti e partner una soluzione semplice e conveniente per prevenire le perdite di dati da portatili e desktop Windows e Mac e da sessioni e applicazioni Windows virtualizzate, garantendo salvaguardia, accessibilità, privacy, autenticità e sicurezza (SAPAS, i cinque vettori della Cyber Protection) a tutti i dati, le applicazioni e i sistemi.

«Integrando le soluzioni di DeviceLock nel nostro catalogo di prodotti e servizi di cyber protection offriamo ai partner e ai clienti un metodo semplice per garantire un grado di funzionalità senza precedenti tra le soluzioni DLP per gli endpoint in una fascia di prezzo conveniente» ha dichiarato Sergei “SB” Beloussov, fondatore e CEO di Acronis.

«Intendiamo da un lato sviluppare nuove soluzioni internamente, e dall’altro acquisire altri fornitori di punta per ampliare con ancora più funzioni il nostro attuale catalogo. Il mondo della sicurezza informatica è in continuo mutamento, e abbiamo tutte le intenzioni di continuare a far evolvere le nostre soluzioni per soddisfare le esigenze sempre nuove del mercato».

«La fusione con Acronis ci permette di velocizzare l’innovazione nei prodotti, di ampliare il nostro canale distributivo e di sfruttare la nostra attuale tecnologia per soddisfare le esigenze dei clienti» sono le parole di Ashot Oganesyan, CTO e fondatore di DeviceLock.

«Con l’esperienza accumulata in quasi un quarto di secolo nella fornitura di soluzioni di prevenzione delle perdite di dati dagli endpoint e di controllo dei dispositivi, siamo certi che questa acquisizione proteggerà milioni di utenti in più e garantirà il deployment sicuro e affidabile di soluzioni di protezion e dati in tutto il mondo».