Acronis annuncia una partnership per la formazione con qSkills

Acronis, Service Provider di soluzioni di Cyber Protection, ha siglato una partnership per la formazione con qSkills. Con sede a Norimberga, quest’ultima offrirà ai partner e ai clienti finali della regione EMEA programmi di formazione completi per le soluzioni Acronis.

La partnership esclusiva con qSkills consentirà ad Acronis di offrire ai clienti finali e ai partner workshop di alta qualità e corsi di certificazione sulle soluzioni di Cyber Protection Acronis.

Svolte in piccoli gruppi, le attività di formazione verranno condotte da istruttori di alto livello, che condivideranno la loro vasta esperienza e risponderanno alle domande dei partecipanti. Metodi di formazione all’avanguardia assicurano che tutti siano in grado di mettere in pratica in modo semplice le nozioni teoriche apprese.

«I workshop e i corsi di certificazione aiutano i nostri partner e clienti a comprendere gli aspetti tecnici della protezione dei dati e della Cyber Security nei contesti aziendali. qSkills è un partner per la formazione competente per la regione EMEA e vanta una notevole esperienza sia nella protezione dei dati che nella Cyber Security» ha affermato Markus Bauer, Technology Evangelist EMEA per Acronis.

«Siamo lieti di aggiungere i workshop per le soluzioni di Cyber Protection Acronis alla nostra offerta di servizi, oltre che di supportare l’azienda aiutando le persone ad acquisire una comprensione più profonda di Acronis» ha invece detto Christian Jacobs, CEO di qSkills.

«Non appena viene raggiunto il numero minimo di due partecipanti, lo svolgimento del workshop è garantito. Ciò consente alle aziende di pianificare in modo affidabile le attività di formazione pratica e di sfruttare i vantaggi che esse offrono. Sono inoltre disponibili diverse tipologie di formati, dai tradizionali seminari in classe ai workshop online, fino ai modelli ibridi».

Oltre ai corsi di formazione Acronis, qSkills offre anche workshop su argomenti come la sicurezza dei dati, la sicurezza IT, la tecnologia cloud e la tecnologia dei data center. Ulteriori informazioni sui workshop Acronis sono disponibili qui.