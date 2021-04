Acronis lancia un nuovo Partner Portal

Acronis ha lanciato il nuovo portale destinato ai propri partner. Questo offre supporto avanzato e migliori funzionalità per le attività di marketing e vendita ai service provider, ai distributori e ai reseller che hanno aderito al #CyberFit Partner Program.

Il nuovo design nasce dall’intento di incentivare il coinvolgimento dei partner fornendo un accesso più semplice ai contenuti, agli strumenti e alla formazione e facilitando il successo delle iniziative di Cyber Protection.

Dopo aver registrato la crescita esponenziale del proprio ecosistema cloud – raddoppiato a partire dal 2018, con il 30% di partner in più solo nello scorso anno – Acronis ha puntato a rendere più fruibile il Partner Portal con un’interfaccia familiare e intuitiva e nuove funzionalità che aiutano i partner ad incrementare le potenzialità e la redditività della loro offerta di prodotti per la Cyber Protection.

«Da sempre, Acronis riconosce che il proprio successo è legato a doppio filo a quello dei propri partner; per questa ragione si impegna al massimo per promuovere la crescita delle loro attività».

«Abbiamo di recente introdotto un modello di licensing a costo zero per Acronis Cyber Protect Cloud, per Acronis Cyber Protect Cloud, nostro prodotto di punta. Questo modello permette di ottenere margini incrementali e incentivi più elevati per chi ha aderito all’innovativo #CyberFit Partner Program» ha affermato Jan-Jaap “JJ” Jager, Chief Revenue Officer di Acronis.

«Il nuovo Partner Portal semplifica ulteriormente l’accesso a queste iniziative, perché rende pienamente disponibili ai partner le competenze, gli strumenti e il supporto necessario a erogare una Cyber Protection completa».

Disponibile in sei lingue e accessibile tramite l’URL del portale esistente, il nuovo portale accresce le potenzialità offerte ai partner service provider, reseller e di distribuzione di Acronis.

Navigazione facilitata grazie alla dashboard centralizzata che fornisce una panoramica completa dell’account del partner, con widget personalizzabili che mostrano richieste di supporto, finanziamenti MDF, deal registration, opportunità di rinnovo e molto altro.

Immediatamente accessibili anche i vantaggi e i requisiti del Partner Program, nonché le offerte promozionali speciali. L’interfaccia, simile all’esistente Acronis Management Console, consente di definire le impostazioni per l’accesso basato su ruoli e responsabilità.

Supporto avanzato al marketing e alle vendite con strumenti di automazione integrati, per semplificare la promozione e la vendita delle soluzioni Acronis, la condivisione delle campagne e-mail e per offrire ai reseller nuove funzionalità con cui gestire le pipeline di rinnovo. I partner possono inoltre accedere al programma NFR.

Contenuti di marketing pronti all’uso e personalizzabili, utilizzabili direttamente dal portale: campagne pronte all’uso, materiali per il lead nurturing, contenuti per i social media, campagne di mailing, banner web, landing page personalizzabili e tanto altro, per offrire ai partner strumenti di marketing flessibili di cui avvalersi in autonomia.

Maggiore visibilità del supporto per i ticket inviati ai team tecnici e commerciali, con una nuova sezione che ottimizza l’invio delle richieste e traccia in maniera più facile i ticket di assistenza. È stata semplificata anche la gestione delle opportunità di vendita e rinnovo.

Formazione specializzata erogata da Acronis #CyberFit Academy, con formazione sui prodotti, certificazioni tecniche e altro. Il nuovo portale offre l’accesso diretto a queste opportunità.