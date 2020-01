A far data dal prossimo 3 febbraio 2020, Adrian McDonald assumerà l’incarico di Presidente EMEA di Dell Technologies per la regione EMEA, triplicando le dimensioni della sua attuale organizzazione. Nel suo nuovo ruolo, sarà esponsabile di tutte le aree di business, inclusi PC, server, storage e servizi, in tutta Europa, Medio Oriente e Africa.

Adrian Mac Donald.2016

Con oltre 30 anni di esperienza nel settore IT e una profonda conoscenza dell’area geografica assegnata, avendo vissuto e ricoperto ruoli di leadership nelle principali città europee, McDonald è stato scelto da Dell Technologies come interlocutore tra l’azienda e il mercato europeo, oltre che le istituzioni, per fare comprendere il valore degli investimenti tecnologici nell’era digitale.

“Ci troviamo a un punto di svolta per l’innovazione tecnologica. In questo decennio appena iniziato, l’informatica sarà intelligente, personale e accessibile, con un impatto ancora maggiore rispetto agli anni passati, e trasformerà il modo in cui viviamo e lavoriamo” ha affermato Adrian McDonald, Presidente EMEA di Dell Technologies. “I nostri clienti lo capiscono. Non stanno solo cercando di re-immaginare le loro attività con le opportunità offerte dal digitale, ma in molti casi intraprendono una trasformazione dirompente. Sono certo che, grazie al valore che le nostre tecnologie sono in grado di offrire e lavorando al fianco dei nostri partner, aiuteremo i clienti a raggiungere pi facilmente questo obiettivo”.

La nomina di Adrian McDonald si inserisce nel quadro degli annunci organizzativi che Dell Technologies ha comunicato a dicembre a livello globale con l’obiettivo di semplificare e unificare le due organizzazioni dedicate alle vendite e ai partner, creando un unico gruppo con un fatturato 91 miliardi di dollari guidato da Bill Scannell e Aongus Hegarty che assume il ruolo di Presidente delle vendite internazionali, responsabile di tutti i mercati al di fuori del Nord America.