Affinity ha rilasciato la versione 2 dell’omonimo software di editing grafico per professionisti. Designer, Photo e Publisher, le tre applicazioni della piattaforma, si sono arricchite di nuove e interessanti funzionalità. Il software è una suite di applicazioni per l’editing fotografico, la progettazione e l’impaginazione, ed è una delle piattaforme più utilizzate al mondo.

Tra le novità annunciate ci sono una revisione profonda dell’interfaccia utente, miglioramenti alle prestazioni e modifiche ai flussi di lavoro. Inoltre, l’applicazione Publisher sarà disponibile per iPad per impaginare i documenti in qualsiasi momento.

Affinity 2

Affinity Designer si arricchirà della funzionalità di distorsione vettoriale per applicare trame su testi e creazioni di qualsiasi tipo. Con “Generator e Forma” si potranno definire forme a partire dal disegno e aggiungerle o sottrarle per creare nuove composizioni. Si aggiungono poi gli strumenti “Area” e “Misurazione” per misurare la lunghezza di linee, distanze e aree. Sarà possibile visualizzare la composizione di un progetto e avere così una visione a “Raggi X” di oggetti complessi.

Affinity Photo 2 invece permetterà di sviluppare i file RAW in maniera non distruttiva, incorporandoli o creando un collegamento esterno. L’applicazione offrirà poi tutta una serie di maschere “live” da applicare sulle immagini: per ognuna di essere si potrà controllare l’esito in real time. Tra le maschere disponibili ci sono la gamma di tonalità, la “passa-banda”, per applicare modifiche all’interno dei bordi di un’immagine, e la luminosità. Grazie alla distorsione di trama, invece, sarà possibile deformare immagini e file per farli aderire al modello sottostante.

Con la nuova versione di Publisher i grafici potranno combinare documenti separati per creare capitoli di libri e generare in automatico una pubblicazione con numeri di pagina, indici e stili personalizzati. Sarà inoltre possibile definire un layout unico per tutto il documento e sistemare le immagini in breve tempo.

Affinity 2

Su tutte e tre le applicazioni si potranno attivare o disattivare i livelli dei file, modificandone la visibilità, e applicare uno stile da una pagina all’altra.

Tante le novità dell’interfaccia utente, in particolare per quanto riguarda il pannello dei livelli che diventa più semplice da utilizzare e ricco di informazioni utili. Ottimizzati anche i pannelli colore e quello dei pennelli raster. Per ogni livello di lavoro verrà mostrata la cronologia dei pennelli utilizzati.

Infine Affinity 2 offrirà tanti miglioramenti per la selezione degli oggetti, il salvataggio dei pacchetti, l’import ed export di file, l’uso dello strumento matita e la denominazione degli oggetti chiave del documento.