Agicap, la scale-up fondata a Lione nel 2016 per aiutare le PMI a ottimizzare la gestione della tesoreria, annuncia il lancio di Agicap Payment e Agicap CashCollect.

Si tratta di due strumenti progettati, a partire dalle esigenze delle imprese che già usano Agicap, per offrire ai clienti un software di tesoreria aziendale a tutto tondo, in grado di monitorare la liquidità aziendale, ma anche di ottimizzare la gestione del capitale circolante nel suo complesso.

Il lancio di questi prodotti si inserisce nell’attuale contesto di crisi, caratterizzato da un rallentamento della crescita economica e da un’impennata dell’inflazione, che sta avendo un notevole impatto sulla vita delle aziende, oggi sempre più alla ricerca di strumenti in grado di aiutarle a salvaguardare la propria attività.

Con Agicap Payment e Agicap CashCollect le imprese possono finalmente dotarsi di strumenti in grado di ottimizzare la gestione di due aspetti fondamentali del cash flow aziendale: il pagamento dei fornitori e l’incasso da parte dei clienti.

In altre parole, i movimenti in uscita e quelli in entrata che compongono il flusso di cassa nella sua essenza. “Con il lancio di Agicap Payment e Agicap CashCollect – spiega Davide Pugliese, COO Italia – abbiamo arricchito la nostra offerta per rispondere all’esigenza del tessuto imprenditoriale del nostro Paese di poter disporre di strumenti che consentano di guidare il business attraverso la liquidità”.

“Il nostro obiettivo è aiutare le aziende italiane a gestire al meglio la tesoreria, attraverso l’utilizzo di prodotti che siano in grado di centralizzare i dati finanziari e automatizzare il controllo dei flussi di cassa clienti-fornitori con vantaggi in termini di efficienza dei processi e riduzione di situazioni critiche, come insoluti e ritardi di pagamento”.

Dalla volontà di supportare le imprese nella contabilità fornitori, nasce Agicap Payment, il tool che automatizza e centralizza la gestione e il pagamento delle fatture fornitori su un’unica interfaccia.

Grazie a un unico strumento, infatti, è possibile raccogliere in modo automatizzato le fatture e pagarle direttamente dal software, in tutta sicurezza. Questo significa che le fatture vengono ordinate e recuperate facilmente attraverso filtri dedicati, verificando automaticamente le informazioni necessarie per procedere con i pagamenti.

In altre parole, la centralizzazione della gestione dei fornitori rende possibile una pianificazione contabile ancora più scrupolosa, azzerando i rischi di disattenzioni o errori che possono sfociare in un ritardo di pagamento.

Uno dei vantaggi più significativi di Agicap Payment consiste proprio nell’incrementare l’efficienza aziendale: selezionando più fatture da pagare contemporaneamente, le aziende possono infatti effettuare pagamenti multipli, più veloci, e anche programmarli in anticipo per il fine mese, consentendo di risparmiare tempo nella gestione delle fatture passive.

Per preservare il loro equilibrio economico-finanziario, l’altro aspetto fondamentale che oggi le aziende sono chiamate a tenere sotto controllo costantemente è la gestione dei crediti commerciali.

In questo ambito si colloca Agicap CashCollect, la piattaforma pensata per aiutare le imprese a ricevere i pagamenti dai clienti in modo puntuale.

Attraverso l’utilizzo di una piattaforma semplice e intuitiva è possibile risparmiare tempo automatizzando, completamente o in parte, tutte le operazioni di gestione previste, dagli avvisi ai clienti alla registrazione dell’incasso.

Avendo una visualizzazione d’insieme delle date di scadenza delle fatture, che possono essere filtrate per cliente o stato, le aziende possono contare su un sistema che permette loro di essere tempestive nelle notifiche ai clienti in caso di ritardi.

Questo consente di risparmiare tempo nella riscossione dei mancati pagamenti, facilitando le attività di recupero crediti. Grazie alla piattaforma Agicap CashCollect, le aziende sono quindi in grado di assumere il pieno controllo dei crediti.

Accedendo a dashboard che raccolgono su un’unica piattaforma tutte le fatture inviate ai clienti, riescono a controllarne la scadenza e a seguire l’andamento degli incassi.