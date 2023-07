AICDC, l’Associazione Italiana Content & Digital Creator, e MOIGE, Movimento Italiano Genitori, hanno siglato un importante protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative volte alla diffusione della cultura del digitale.

Pixabay

Le due associazioni hanno deciso di unire le forze per individuare buone pratiche e modelli comportamentali per un uso educativo delle tecnologie digitali, promuovendo valori etici tra i giovani anche nella vita online.

Sia AICDC che MOIGE considerano le tecnologie digitali e le piattaforme social come un potente strumento di comunicazione, ma per usarli al meglio è necessario prima definire forme di studio per garantire un apprendimento efficace tra i minori, tutelandoli.

AICDC si impegna nel rappresentare i professionisti attivi sulle piattaforme digitali e nel tutelarne gli interessi morali, professionali ed economici. L’associazione ha definito un codice etico nel quale descrivi i principi di comportamento più adeguati nel mondo digitale, insieme agli impegni e le responsabilità degli associati.

MOIGE è attiva da 26 anni in ambito sociale ed educativo per la protezione dei minori da emergenze sociali come il bullismo, le dipendenze e il gioco d’azzardo patologico. L’associazione organizza campagne di sensibilizzazione e attività di formazione.

Pexels

Le due parti collaboreranno per definire iniziative e progetti per la diffusione della cultura del digitale e per la veicolazione di contenuti positivi tramite i social media. Dall’intesa nasceranno inoltre studi, ricerche e pubblicazioni volti alla sensibilizzazione della cultura digitale non solo tra i minori, ma anche tra gli studenti in ambito universitario.

Seguendo i principi comuni alle due associazioni, l’accordo ha l’obiettivo di influire positivamente sull’impatto e sull’utilizzo dei social media tra i più giovani, creando una cultura digitale sicura e socialmente sostenibile.