Le novità della Akamai Edge World Conference 2019

Akamai è entrata nel vivo della Edge World 2019, che si tiene dal 10 al 13 giugno all’ARIA Resort & Casino di Las Vegas. Si tratta della kermesse incentrata sui sempreverdi temi della business transformation abilitata dai paradigmi dell’Edge.

Akamai Edge World 2019 unisce oltre mille persone tra business leader, sviluppatori e tecnici, decisi a investire le loro forze nel cloud, per velocizzare e ottimizzare la produttività.

I partecipanti della conferenza hanno la possibilità di assistere a varie sessioni di approfondimento sulla cybersicurezza, tra le sue sfide e minacce, tramite il keynote di Elliott Peterson, agente speciale dell’FBI nel dipartimento Anchorage’s Computer Intrusion.

Peterson ha una grande esperienza nel segmento delle botnet complesse, frodi di account di alto profilo e attacchi DDoS. Assieme a lui, Stephanie Balaouras, Vice President e Research Director di Forrester Research, per una panoramica di settore, evidenziando insight di rilievo sugli scenari cyber.

“All’Akamai Edge World partecipano alcune delle menti più brillanti del settore tecnologico, coloro che stanno dando vita alla nuova generazione della business transformation incentrate sull’edge” – ha affermato Monique Bonner, Chief Marketing Officer di Akamai.

“Il nostro obiettivo è quello di fornire ai partecipanti informazioni concrete, competenze su misura e strategie verificate per portare più velocemente e con maggiore qualità esperienze digitali sicure al proprio business e ai propri consumatori.”

Ma non solo, a chiudere la tre giorni è la leggenda del basket e stella dell’Hall of Fame, Shaquille O’Neal con un keynote sull’esperienza come imprenditore e investitore nel settore tecnologico.

Al CEO e Co-Founder di Akamai, Tom Leighton, il compito di rimandare tutti al prossimo anno, con una digressione sui motivi che stanno ponendo l’edge a divenire sempre più abilitatore di tecnologia e vettore di trasformazione.