Akamai ha lanciato Connected Cloud, una piattaforma distribuita per il cloud computing, la sicurezza e il delivery di contenuti.

Con la creazione di Connected Cloud, Akamai ha aggiunto siti core e distribuiti sulla stessa backbone che oggi supporta la sua rete edge, distribuita su più di 4.100 sedi in 135 Paesi.

L’infrastruttura è pensata per garantire la continuità di computing, dal core all’edge, consentendo alle aziende di creare, distribuire e proteggere in modo più efficiente carichi di lavoro che richiedono una latenza di pochi millisecondi e una portata globale.

I settori a cui questa soluzione si propone sono molti: dai media al gaming, dai SaaS al retail, fino all’ambito governativo. L’azienda ha anche annunciato nuovi servizi strategici di cloud computing per consentire agli sviluppatori di implementare i workload più vicino ai punti in cui le aziende e gli utenti si connettono online.

Tom Leighton, cofondatore e CEO di Akamai, ha commentato: “Stiamo adottando un approccio fondamentalmente diverso al cloud computing, basandoci su 25 anni di esperienza nella scalabilità e nella protezione delle maggiori aziende al mondo. Akamai sta costruendo il cloud che servirà nel prossimo decennio”.

Tom Leighton, cofondatore e CEO di Akamai

Una rete in espansione

Contestualmente, l’azienda ha anche annunciato l’apertura di tre nuovi data center di livello enterprise negli Stati Uniti e in Europa.

Questi nuovi siti “core” si collegheranno alla backbone di Akamai e alla rete edge più distribuita del pianeta, e offriranno tutti servizi di cloud computing di Linode, un fornitore di infrastrutture cloud intuitive per gli sviluppatori che Akamai ha acquisito nel 2022.

I nuovi siti diventeranno inoltre il modello per altri 10 siti core che Akamai prevede di creare in tutto il mondo entro la fine dell’anno.

Akamai sta anche identificando oltre 50 città in cui implementare nel 2023 siti distribuiti per portare le funzioni base di cloud computing in zone difficili da raggiungere e poco servite dai fornitori di servizi cloud tradizionali.

L’azienda ha deciso di adottare una nuova logica tariffaria aggressiva per il traffico in uscita dal cloud, progettato per offrire tariffe scontate rispetto ai concorrenti, che utilizza la potenza della rete per ridurre i costi e offrire vantaggi economici simili a quelli della CDN per il trasferimento dei dati.

Akamai si sta concentrando sulla conformità dei servizi di cloud computing e dei dati degli utenti. L’azienda ha ottenuto la conformità ai nuovi standard ISO, SOC 2 e HIPAA, che consentono ai clienti di spostare i carichi di lavoro tra Akamai e altri cloud pubblici.